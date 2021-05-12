Юлия Барановская с соведущим Александром Гордоном. И без макияжа (справа). Фото: СОЦСЕТИ

Встретив известную телеведущую в магазине или парке, вы можете просто не узнать звезду. Без грима и ярких нарядов многие звезды меркнут, превращаясь в обычных женщин. Рассматриваем фото телеведущих в повседневной жизни, когда они не пользуются услугами стилистов и гримеров. Сравниваем с фото при полном параде и рассказываем об их секретах молодости.

Юлия Барановская

35-летняя Барановская ведет ежедневную программу «Мужское/Женское», различные концерты и прочие массовые мероприятия. Звезда в гриме и без – два разных человека: одному скоро 40, другому лет 25. Каждый день на работе молодая женщина под толстым слоем грима и с профессиональной укладкой. Юлия, пожалуй, единственная из коллег, кто не стесняется себя без макияжа – не прячет лицо за огромными очками в магазинах и на прогулках со своими тремя детьми. Без накладных ресниц и нарисованных губ Юля мила и может похвастаться идеальной тонкой кожей без изъянов. По косметологам Барановская не ходит, на модных аппаратных процедурах, как большинство коллег не сидит. Делала только самую востребованную у телевизионщиков процедуру - убирала на лбу морщину ботоксом. У Юлии все свое: «Не делала никаких пластических операций. Несколько раз была на консультации по коррекции груди у разных врачей, но так ничего и не сделала». На диетах Барановская не сидит – всегда идеально-миниатюрна. В личном гардеробе у Барановская полно вещей дорогих брендов, и при этом ни одной подделки – реплики Юля не уважает. А в кадре социального ток-шоу звезда одевается более демократично.

Юлия Меньшова Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Меньшова

51-летняя Меньшова не стала удалять комки Биша (жировые образования в области щек), когда это стало самой модной хирургической манипуляцией. Пухлые щеки Юлии идут, кроме того, многие врачи-косметологи считают, что худое лицо быстрее стареет, так как с возрастом всегда становится более впалым и осунувшимся. Поэтому Юлия Меньшова сейчас выглядит гораздо эффектнее, чем лет 15 назад. Она не стесняется выходить в прямые эфиры в инстаграм без грима и фильтров. Юли без макияжа от звезды в гриме отличается - цветом лица, более выраженными носогубными складками. Ботокс Меньшова отвергает: «Никогда им не пользовалась. Он атрофирует мышцы. И это воздействие спустя время ухудшает все, что изначально вроде улучшилось». Телеведущая раза четыре убирала возрастные изменения ежегодным курсом «уколов красоты» с гиалуроновой кислотой. Но заметила, что эта процедура «утяжеляет» лицо, меняет мимику. Поэтому теперь у Меньшовой новое средство регулярного ухода. Юлия ходит на скульптурный массаж лица по 10 сеансов – первые 4 терпит боль, а потом наслаждается результатом «фитнеса для лица». Что касается прически, то здесь Меньшова не изменяет известному стилисту Славе Гордееву – красится и стрижет свой фирменный боб только у него. Гардероб подбирает сама много лет в одном классическом стиле – так что если вы встретите на улицах Москвы Меньшову на самокате, то непременно узнаете и без макияжа.

Лариса Гузеева Фото: СОЦСЕТИ

Лариса Гузеева

61-летняя Гузеева периодически проходит оздоровительные процедуры в дорогих клиниках: очищение, оздоровление организма, массажи и так далее. На пластику Лариса Андреевна не решилась – все фото, что вы видите в социальных сетях обработаны: минус 10 кг, и подтяжка лица в фотошопе. На съемках выгодно выставляют свет, поэтому морщин Гузеевой не видно. Ведущая «Давай поженимся!» посещает косметолога, однако пока не решилась на кардинальные перемены в виде подтяжки лица, которая уберет и второй подбородок, и откорректирует овал лица – можно сделать четкий контур, как в 30 лет. Что касается гардероба, то Лариса Андреевна в привычной жизни носит исключительно дорогие вещи – может себе позволить.

Лера Кудрявцева Фото: СОЦСЕТИ

Лера Кудрявцева

49-летняя звезда шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» носит на себе такой слой грима, что порой становится похожа на куклу. Муж Кудрявцевой знаменитый хоккеист Игорь Макаров просит супругу не красится в обычной жизни. Без толстого слоя косметики Кудрявцева выглядит менее ярко – как обычная женщина, но никак не звезда. Зато моложе!

Звезда больше не может делать «уколы красоты», хотя раньше пользовалась этим способом омоложения. «Не колю ботокс - аллергия у меня, хотя раньше делала», - рассказывала Кудрявцева. В других манипуляциях с лицом Кудрявцева не признается, видимо поклонники должны поверить, что накануне 50-летнего юбилея все морщины у звезды разгладились сами собой. Такую идеальную кожу в таком возрасте можно иметь либо после подтяжки (но пластику звезда не делала), либо омолаживаясь с помощью современной аппаратной и инъекционной косметологии. В обычной жизни Лера ходит без косметики и чаще всего в спортивной одежде, так что звезду в ней признать в детском центре или парке сложно.

Роза Сябитова Фото: СОЦСЕТИ

Роза Сябитова

59-летняя соведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова честно признается, что испробовала на себе многие достижения современной косметологии. Лицо – рабочий инструмент для телеведущей, поэтому она не жалеет денег на хороших косметологов и пластических хирургов. Сябитова рассуждает так: «Мне не двадцать лет, а следить за собой я обязана. Роза перечисляет, что она делала: блефаропластику, липосакцию, маммопластику и безоперационные подтяжки лица. Недавно Роза Сябитова просмотрела записи телепередач со своим участием и решила, что скоро займется омоложением: «Лицо поехало – пора на ботокс!» Ботулинотерапия устраняет мимические морщины, заломы и прочие неровности на лице. Сябитова не стесняется показывать себя без грима – узнать сложно, но можно.