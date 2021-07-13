Водитель микроавтобуса насмерть задавил своего годовалого сына под Мытищами

На место ЧП выехали криминалисты подмосковного Следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Настоящая трагедия случилась утром во вторник, 13 июля, на территории одной из ферм в Мытищинском районе Московской области. 35-летний водитель отравился в рейс на микроавтобусе «Мерседес», принадлежащим КФХ. Проводить мужчину на улицу вышла его жена и годовалый сын.

Беда произошла в тот момент, когда мужчина отъезжал от фермы задним ходом. Он не заметил сына и буквально переехал малыша многотонной машиной. Все случилось на глазах матери ребёнка. Уже установлено, что женщина отвлеклась на телефонный звонок и на несколько секунд оставила сына без присмотра.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

- По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело, - сообщили kp.ru в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

На место ЧП выехали криминалисты подмосковного Следственного комитета. Предварительно установлено, что погибший мальчик был единственным ребёнком в семье. Мама и папа на учете в ПДН не состояли. Оба родителя работали на ферме.

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