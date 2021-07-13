Чернокожую звезду сериала «Анна Болейн» ограбили в Каннах

Актриса Джоди Тернер Смит. Фото: REUTERS

Британская актриса Джоди Тернер Смит стала известна широкой публике после объявления о том, что она сыграет Анну Болейн. Темнокожая актриса стала английской королевой, второй женой Генриха VIII в сериале «Анна Болейн» британского Channel 5. На 74-й Каннский международный кинофестиваль Джоди Тернер Смит прилетела представить мировую премьеру картины «После Янга», где играет одну из главных ролей. В фильме с ней снимался Колин Фаррелл, а режиссер картины Когонада.

Джоди Тернер Смит в сериале "Анна Болейн".

Премьера прошла ярко – Джоди по традиции пришла в платье любимого бренда Gucci: корсет с декором, перья, длинный шлейф. Выход у актрисы был достаточно заметный, особенно шикарно на звезде смотрелись драгоценности – колье, браслет, серьги. Камни были настолько большими, что дилетанты могли подумать – бижутерия. Но это не так! Джоди позировала перед фотографами в очень дорогих украшениях: кольцо из белого золота с бриллиантом и танзанитом, ожерелье, серьги и браслет – из жёлтого золота с бриллиантами и жёлтыми бериллами. Все драгоценности – из новой ювелирной коллекции Gucci High Jewelry.

35-летняя британская актриса в июне снялась в рекламной компании бренда, поэтому и выгуливала драгоценности. Их размер не оставил равнодушным грабителей, которые забрались в гостиничный номер Джоди Тернер Смит. Однако такие дорогие украшения звезды после красной дорожки сразу сдают брендам – их дают лишь на один выход, причем в этот момент за актрисами наблюдает охрана ювелирной компании. На Джоди были украшения за несколько миллионов – выручив их, можно купить пару домов в Каннах. На них грабители и позарились, но именно этих драгоценностей не нашли – зато забрали другие, личные вещи Джоди.

Пока актриса с годовалой дочерью завтракала в ресторане, к ней в гостиничный номер и проникли грабители – вынесли обручальное кольцо мамы Джоди, а также другие украшения – ущерб заявлен в несколько десятков тысяч долларов. Джоди Тернер Смит написала на своей странице в twitter: «Никогда не думала, что проведу два с половиной часа в полицейском участке в мой последний день в Каннах. Но вот так вот…» Полиция уже выяснила, что грабители проникли в номер актрисы в гостинице Marriott, открыв дверь номера без взлома – магнитной картой. После инцидента актрису пересилили в другой отель – Majestic, который находится в паре кварталов от места ограбления. К актрисе приставили круглосуточную охрану. Больше всего звезда расстроена пропажей фамильной драгоценности, которую собиралась передать в будущем дочери.

Пока британская актриса завтракала в ресторане, её номер обнесли воры. Фото: REUTERS

На время фестиваля в Канны всегда съезжались карманники и грабители в поисках легкой добычи среди богачей и знаменитостей. Однако в этом году их не ждали, так как из-за пандемии гостей мало, вечеринок и толп нигде нет, жесткий контроль приезжих. Скорее всего, преступление совершили местные воры.

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