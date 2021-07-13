Шойгу заслушал ответственных за строительство новой ветки БАМа и обратил внимание на аномальную жару

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

- В соответствии с указанием Президента и решением Совета Безопасности Министерство обороны совместно с Российскими железными дорогами продолжает подготовку к реконструкции Восточного участка Байкало-Амурской магистрали общей протяженностью 339 километров. На месте развернута группировка сил и средств: 1038 человек и 693 единицы вооружения и военной техники. Наведены четыре технологические паромные переправы, через которые уже перевезено свыше 2 тысяч единиц техники. От лесонасаждений очищена полоса протяженностью 14,8 км, проведена отсыпка почти 18-ти км притрассовых временных дорог, - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем вступительном слове на селекторном совещании, которое прошло во вторник, 13 июля, утром в Минобороны.

Далее министру о ходе работ доложили старшие оперативных групп в зонах ответственности Восточного и Центрального военных округов генерал-майор Андрей Козлов и генерал-майор Олег Брагин. Они заявили, что проблемных вопросов нет, на месте работают военнослужащие и студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

- Завершена подготовка всей материально-технической базы, в район выполнения задач в полном составе прибыла и размещена группировка в составе 3 отдельных батальонов механизации, мостового батальона и 3 путевых рот общей численностью 478 чел 392 единицы техники, - отметил Брагин.

В завершении селектора Сергей Шойгу попросил генералов и офицеров обратить внимание на аномальную жару: "Практически на всей территории страны из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка. Наиболее сложная ситуация в Якутии. По поручению президента России Минобороны России в тесном взаимодействии с местными администрациями активно борется с лесными пожарами, армейской авиацией выполнено более 37 рейсов и вылетов на очаги возгорания. Кроме того, с целью наращивания группировки в Якутию направлены самолеты Ил-76, оборудованные специальными выливными приборами, которые в настоящее время приступили к тушению пожаров".

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