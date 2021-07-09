Железная дорога в сторону Тихого океана: В России может появиться еще одна стройка века

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О планах построить новую железную дорогу в сторону Тихого океана заявил глава РЖД Олег Белозеров. Они были озвучены на самом что ни есть высоком уровне — в ходе совещания у президента Владимира Путина.

- Это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана. Мы тоже этот вариант сейчас рассматриваем и будем предлагать правительству, чтобы дополнительно расширить и эти мощности, - сообщил Белозеров.

О чем вообще речь, и зачем России еще одна железная дорога?

Главная причина — Эльгийское угольное месторождение в Якутии. Запасы угля там уникальны — 2,2 млрд тонн. До 2023 года планируется построить две очереди горно-обогатительного комбината. Существующая ветка, которая идет к станции Улак на БАМе, уже не справляется с объемами перевозок. Ее предполагается модернизировать, но «Эльгауголь» предлагает РЖД рассмотреть альтернативный вариант - построить отдельную ветку к побережью Охотского моря. У этой альтернативы есть дополнительная подоплека — путь угля (а предполагается наращивать его экспорт) к океану сокращается в сравнении с имеющимся сейчас вариантом до порта Ванино.

Проекты железных дорог, которые бы связали Восточную Сибирь и Якутию с побережьем Тихого океана рассматривались еще в советские времена. Они могли бы поспособствовать экономическому развитию этих регионов, где с транспортной доступностью, мягко говоря, не очень. Однако проекты упирались в экономические же причины: железную дорогу в не самых простых условиях есть смысл строить, если будет обеспечена ее загрузка.