Названы восемь опасных для суставов продуктов

Нашим суставам, вернее соединительной хрящевой ткани, которая состоит из коллагена, также необходимо правильное питание, как и всему организму. Фото: Shutterstock

Нашим суставам, вернее соединительной хрящевой ткани, которая состоит из коллагена, также необходимо правильное питание, как и всему организму. И по сути это правильное, сбалансированное по всем элементам питание. Важны клетчатка, углеводы, белки и жиры, а также правильное соотношение витаминов и микроэлементов. И это одновременно сложно и просто. Летом мы наполняем питание фруктами и овощами, но не стоит забывать и про другие важные продукты.

- Практически все специалисты-травматологи и нутрициологи сходятся в мысли, что уменьшение гибкости и подвижности в суставах с возрастом - это следствие «старения» коллагена в составе соединительных тканей, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Но омолодить коллаген, который, как известно, необходим еще и нашей коже, помогут некоторые продукты, а вернее, полезные вещества, витамины и микроэлементы, в них содержащиеся. И самое главное — вода! Она необходима суставам как нам воздух. Поэтому старайтесь выпивать не менее полутора литров чистой воды в день.

+ Мясо и рыба.

Белок, содержащийся в мясе и рыбе, необходим для синтеза аминокислот, деления клеток и восстановления тканей.

Где найти: курица, индейка, яичные белки, минтай, судак, горбуша и т.д.

Также мясо содержит необходимые для соединительной ткани цинк, который влияет на процессы синтеза и распада.

+ Витамин С.

Участвует в синтезе коллагена, содействуя выработке специальных ферментов. Улучшает прочность суставов, снижает воспаление.

Где найти: в летних ягодах и фруктах: черная смородина, яблоки, облепиха. А в вишне, клубнике и чернике содержатся антоцианы (вещества, обладающие противовоспалительным действием). Осенью налегайте на шиповник и цитрусовые.

Немало витамина С и в овощах: белокочанная капуста, красный болгарский перец. Осенью и зимой отличный источник — квашенная капуста.

+ Мукополисахариды.

Входят в состав межклеточного вещества соединительной ткани (то есть коллагенов и определенных гликозамингликонов, которые присутствуют в хряще).

Где найти: морепродукты, рыба семейства лососевых, наваристая уха, водоросли ламинария. А также все блюда с желатином: холодец, заливное, фруктовые и ягодные желе, натуральный мармелад.

КСТАТИ

А еще ананас и арбуз

Арбузный сок является -это прекрасный очиститель, щетка для организма, который буквально выметает соли из всех органов, включая суставы. Так что, если у вас нет противопоказаний, смело съедайте по три-четыре куска в день (главное — не на ночь!)

А в свежем ананасе есть полезное вещество бромелайн, которое способно уменьшить воспаление.

ВАЖНО

Внесите в черный список

Если проблемы с суставами уже есть, то от некоторых продуктов лучше отказаться.

+ Любые копчености, вяленая и копченая рыба;

+ помидоры и другие пасленовые (например, картофель и баклажан);

+ красное мясо (жирная говядина - особенно в жареном или вяленом виде);

+ маринады, консервы и другие продукты с консервантами;

+ бобовые (сами бобы и чечевица);

+ источники щавелевой кислоты: шпинат, репа, щавель, редис;

+ фастфуд, покупная выпечка, твердые маргарины, где могут содержаться трансжиры;

+ источники пуринов – субпродукты, жирная свинина, шоколад.

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