Ребенок, выбросивший новорожденную девочку с 7 этажа в Москве, оказался ее сводным братом

Диана держит на руках того самого мальчика (снимок старый, 2013 года). В центре - ее муж. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольской Правде» стали известны новые подробности громкой трагедии, которая произошла в минувшее воскресенье в московском районе Ховрино. Как ранее сообщал сайт KP.ru, 13-летний мальчик выбросил из окна 7 этажа свою новорожденную сестру. Позже стало известно, что подросток страдает хроническим психическим заболеванием. Маленькую девочку он схватил с кроватки, когда мама на минуту вышла из комнаты.

Причины такого поступка установить невозможно - мальчик к своим 13 годам до сих пор практически не говорит.

По словам соседей, живущих в многоэтажке на Левобережной улице, до этого случая никто никогда не слышал, чтобы этот ребенок проявлял агрессию.

Сама Диана, мама погибшей девочки. Фото: СОЦСЕТИ

- Об этом же говорят и члены семьи, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Чаще всего он появлялся на улице вместе с отцом - иногда они выходили погулять в парке.

При этом, как удалось выяснить, мальчик - сын главы семейства, 45-летнего Олега Г., от первого брака.

- С нынешней женой, Дианой, Олег живет уже больше десяти лет, - рассказал нам один из знакомых семьи. - Мальчика Диана усыновила, как могла, заменила ему мать. (Что стало с родной матерью ребенка, наш собеседник не знает, - Авт.). Но совместного ребенка у них долгое время не получалось завести.

Из роддома Диана Г. вернулась с новорожденной дочерью буквально за три дня до ЧП. Все члены семьи уверяют, что особого интереса к девочке старший сын даже не проявлял.

Диана с мужем на свадьбе родственницы (муж справа). Фото: СОЦСЕТИ

- В то утро отец вышел в магазин, дома осталась его мама-пенсионерка и жена с детьми, - продолжает источник. - Пожилая женщина занималась уборкой в другой комнате, Диана сидела с детьми, но в какой-то момент вышла на кухню, а когда вернулась увидела, что девочки в кроватке нет, а окно открыто настежь. При этом мальчик невозмутимо сидел у компьютера и смотрел мультики.

Выглянув в окно, москвичка увидела на земле тело дочери.

Соседи рассказывают, что Диана так громко закричала, что услышали во всех смежных квартирах. Она выскочила из подъезда, взяла малышку на руки - та уже не дышала, позже врачи диагностировали черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью - и, рыдая, понесла ее домой. Шокированные соседи вызвали полицию и скорую помощь.

Как уже сообщала «Комсомольская Правда», возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Фигурантами дела стали родители погибшего ребенка. По закону 13-летний мальчик, страдающий психическим заболеванием, не может быть объектом уголовной ответственности.

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