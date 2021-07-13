«Пообещал мне шопинг на десять тысяч евро!»: Младшая дочь Маши Распутиной рассказала о романе с миллионером

Дочь Маши Распутиной Мария Захарова. Фото: Личный архив

20-летняя Мария Захарова - младшая дочь звезды 90-х Маши Распутиной и бизнесмена Виктора Захарова.

- Я учусь на факультете журналистики в МГИМО. Очень понравилось это направление, в будущем хочу заниматься этим, - рассказывала в недавнем интервью kp.ru Мария.

- А как личная жизнь у тебя складывается? - поинтересовались мы у звёздной наследницы.

-Пётр Листерман - главный сводник страны мне нашёл мужчину, - поделилась Мария. - Я сама Петра об этом попросила, он ответил и познакомил с Сергеем. Этот мужчина живет в Монако, он миллионер. Встречалась с ним один раз, общаемся по переписке, сейчас он мне хочет устроить шопинг на десять тысяч евро. Сергей очень приятный мужчина, мы друг другу сразу понравились. Он Петру передал, что ему со мной очень нравится общаться, - говорит дочь Распутиной.

Мария Захарова учится на факультете журналистики в МГИМО. Фото: Личный архив

Кстати, Маша не единственная дочь певицы. От первого брака с покойным продюсером Владимиром Ермаковым у артистки есть дочь Лида.

Впрочем, первый союз певицы нельзя назвать счастливым. Распутина рассказывала, что ей приходилось терпеть насилие со стороны мужа.

Ермаков все отрицал и жаловался журналистам, мол, Маша скрывает от прессы их дочь Лиду, у которой начались серьёзные проблемы с психикой после разрыва родителей. Сама же певица объясняла, дескать, общение с дочкой не складывалось, поскольку бывший муж настроил против неё Лиду. Однако незадолго до смерти Ермакова (мужчина умер на ток-шоу, куда пришёл лить очередную грязь про бывшую - Ред.) Маша помирилась со старшей дочкой и теперь всячески ей помогает.

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