После смерти Бориса Грачевского культовый киножурнал рвут на части: как поделят многомиллионный "Ералаш"

Киножурнал "Ералаш" - дело всей жизни Бориса Грачевского. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Наследство Бориса Грачевского, которое изначально собирались делить тихо-мирно, на самом деле стало яблоком раздора. Друзья семьи боялись, что война развернется между двумя молодыми женами - второй супругой Анной Грачевской и вдовой Екатериной Белоцерковской. Обе воспитывают от режиссера маленьких детей: Анна - восьмилетнюю дочь Василису, Катя - годовалого сына Филиппа. Но вопреки ожиданиям, женщины нашли общий язык и объединили свои усилия.

Однако, выяснилось, что главный актив Грачевского - многомиллионный "Ералаш", которым он руководил более 40 лет, принадлежит другому человеку: большая часть компании оказалась записана на партнера Аркадия Григоряна. Молодая вдова уже подала в суд: по ее мнению, подписи на важных документах киножурнала, благодаря которым произошел передел собственности, поддельные.

А накануне дала о себе знать и первая жена худрука, 73-летняя Галина Грачевская. Как рассказала в Инстаграме Белоцерковская, она подала иск, требуя по 50% в киножурнале и продюсерском центре "Ералаш". Мол, этот бизнес был нажит в браке, но при разводе Галине Яковлевне ничего не досталось...

- При разводе не было раздела имущества, так как вы остались со всем! - эмоционально обратилась к экс-жене в соцсетях Екатерина Белоцерковская. - Боря ушёл с одним чемоданом на съёмную квартиру и жил там, пока не смог приобрести себе жилье. А теперь вы указываете, что не знали, будто "Ералаш" принадлежал Боре? Вы забыли, как приходили к нему с этим вопросом и хотели его делить при разводе? Но тогда Боря вам предложил делить в таком случае всё имущество, и тут вы сказали: "Нет-нет, всё хорошо". На секундочку! Вы остались с тремя квартирами, дачей из двух домов, двумя гаражами, машиной и всеми накоплениями. И еще каждый месяц получали конверт с деньгами! Может, тогда мы поделим и это? Вы решили нагло лишить имущества несовершеннолетних детей!

Тот факт, что Борис Юрьевич много лет назад оставил первой семье все имущество, подтверждают и близкие приятели режиссера.

- Об этом вам расскажут все друзья Боречки Юрьевича - и я, и Ольга Кабо, и много-много кто, - заверила kp.ru подруга Грачевского, актриса Оксана Сташенко. - Это даже стало расхожей шуткой, когда он женился во второй, а потом и в третий раз. Каждый раз на общих встречах или каких-то застольях, Борю всегда подкалывали: "А если развод, опять все отдашь?". Потому что все были в курсе: он ушел с одним чемоданчиком и первое время снимал квартиру. Он был простым мужиком - не шмоточник, не жадина. Боря всегда говорил: "Я прежде всего мужчина, муж и отец", поэтому ни одна из его семей ни в чем не нуждалась. И для меня дико наблюдать ситуацию, которая сейчас разворачивается. Единственное, что я хочу сказать первой жене: "Одумайтесь! Закон бумеранга никто не отменял!". Пора подумать о своей душе и понять, что не все в мире измеряется материальными благами. Вот Катя, вдова, для меня эталон мудрости и сердечности: она добровольно отказалась от своей доли, чтобы все поделить поровну.

Действительно, Белоцерковская, как законная супруга, могла претендовать на половину нажитого в браке - то есть, 1/2 загородного дома в Подмосковье стоимостью более 50 млн рублей и 1/2 столичной квартиры за 17 млн. Тогда другая половина делилась бы в равных долях между всеми остальными наследниками: ей самой, маленьким сыном Филиппом, дочкой Василисой от второго брака и взрослыми детьми от Галины Яковлевны - 48-летним Максимом и 42-летней Ксенией, которая много лет назад разругалась с отцом и даже не появилась на похоронах. Однако, молодая вдова благородно отказалась от собственной доли: по ее воле недвижимость и "Ералаш" должны быть поделены на пять равноправных частей - для самой Екатерины и четверых детей.

- Мне было важно, чтобы все сыновья и дочери получили свою долю. Пусть они взрослые, пусть даже старше меня, но это Борина плоть и кровь, - объяснила Белоцерковская kp.ru. - Если бы они захотели, то могли отказаться от своей части наследства. Но никто не отказался... А что касается Галины Яковлевны и ее требований, я буду реагировать в правовом поле - придется оспаривать этот иск. Но выяснять отношения в телешоу мы точно не будем.

По словам вдовы, всю свою долю наследства она отдаст сыну Филиппу, которого нужно ставить на ноги. Какая сумма ей достанется, и хватит ли ее, чтобы купить жилье, Белоцерковская пока не думала: слишком много проблем на нее свалилось после смерти мужа. Так, Аркадий Григорян, которого подозревают в захвате киножурнала, написал на вдову заявление в полицию: якобы она угрожала ему расправой и требовала отписать на нее компанию.

- На самом деле, когда вскрылось, что подпись на документах "Ералаша" поддельная, из-за чего большая часть организации досталась Григоряну, я пришла к нему на переговоры. Спросила: "Чья это подпись?". - "Не знаю". "И что нам с этим делать?". - "Отдавать в производство", - ответил он. Я подождала еще месяц и пошла в суд, - рассказала вдова. - Видимо, он решил ответить на это заявлением в полицию. Меня уже вызывали на допрос, но ничего криминального не нашли. К счастью, дело закрыто.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

А что, так можно - делить имущество через много лет?

- По закону, на оспаривание сделки дается не более трех лет. Поэтому, если жена долгое время не претендовала на это имущество, ей придется объяснять, почему она пропустила сроки исковой давности, - пояснил kp.ru адвокат Андрей Алешкин. - Если экс-супруге удастся убедить суд в своей правоте, то сроки могут восстановить, - в этом случае ей будет положена компенсация.

Но я думаю, что данный иск подан для того, чтобы выйти на переговоры с нынешними наследниками. Правовых последствий он может и не иметь, но будет использован как рычаг давления: мол, дайте мне хоть что-нибудь. Этот ход не лишен определенной красоты, но я не знаю случаев, когда суд восстанавливал бы сроки давности. Если дело дойдет до судебного разбирательства, я готов представлять интересы ответчиков.

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