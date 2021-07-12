Исхудавшая вдова Грачевского закатила скандал из-за денег: "Первая жена нагло врет и просит выделить супружескую долю"

От стрессов и тоске по любимому Екатерина Белоцерковская исхудала и выглядит изможденной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нешуточные страсти разгорелись вокруг многомиллионного наследства Бориса Грачевского. По словам вдовы режиссера, первая супруга артиста Галина Яковлевна потребовала выделить ей супружескую долю. От стрессов и тоске по любимому Екатерина Белоцерковская исхудала и выглядит изможденной. Но не намерена опускать руки.

Борис Грачевский был женат трижды. С первой супругой Галиной Яковлевной он прожил в браке почти 35 лет. От этого союза в 1972 году родился сын Максим. А через семь лет на свет появилась дочь Ксения. Девочка много лет назад так и не смогла простить родителю уход из семьи. "Сын общается со мной. А дочь нет. Это моя боль", - говорил артист.

Вторая супруга мэтра - Анна Панасенко родила режиссеру в 2012-м дочь Василису. Они развелись через четыре года после свадьбы.

Четыре года прожила с Грачевским и третья жена Екатерина Белоцерковская. Девушка родила в 2020 году сына Филиппа. Как известно, Борис Юрьевич скончался в январе 2021 года. Спустя полгода родня может вступать в наследство. Но сделать это тихо и без скандалов не получилось.

36-летняя вдова накинулась с упреками на первую жену режиссера. Она заявила, что указала у нотариуса всех наследников - речь идет о детях мэтра. Однако совершенно неожиданно для Екатерины в битву за наследство вступила 73-летняя Галина Яковлевна.

"Подано исковое заявление от первой супруги о выделении супружеской доли… Вы словно ждали и накинулись на все. Уважаемая Г.Я., было бы гораздо честнее просто сказать в глаза: «Катя, бери ребенка и иди куда хочешь». Это было бы честно, чем так нагло врать и просить выделить супружескую долю в Ералаше и продюсерском центре", - написала вдова в блоге.

Она также сообщила, что при первом разводе Галина Яковлевна "осталась со всем!". "Боря ушел с одним чемоданом на съемную квартиру и жил там, пока не смог приобрести себе квартиру. Вы остались с тремя квартирами, дачей из двух домов, двумя гаражами, машиной и всеми накоплениями. До рождения Василисы получали конверт с деньгами каждый месяц!", - перечисляет материальные блага первой жены Екатерина.

Белоцерковская пообещала: "Все будет делиться в равных долях между всеми детьми! У нас нет супружеской доли! А вот некоторые решили нагло лишить всего несовершеннолетних детей!".

Вдову Бориса Юрьевича поддержала его вторая супруга Анна. Она после смерти Грачевского во всем поддерживает Екатерину. "Подписываюсь под каждым словом! То, что сейчас происходит, - это позор и дно!", - разразилась гневной отповедью женщина.