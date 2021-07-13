Слезаем с иглы: подсчитана доля нефти и газа в российской экономике

Росстат оценил, сколько денег в российской экономике связано с углеводородами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неожиданно, но такой расчет статистическое ведомство сделало впервые. И это в стране, в основном живущей на доходы от нефти и газа. Оказалось, что их доля не очень-то и велика. В последние четыре года она колеблется от 15 до 20%. То есть лишь каждый пятый-седьмой рубль, крутящийся в нашей экономике, связан с углеводородами.

При этом конкретная доля отрасли зависит от цены на нефть. Так, в 2018 году средняя стоимость барреля составляла $71, а доля нефтегазового сектора составляла 21%. В прошлом году цена из-за пандемии была почти вдвое ниже - $42. И доля углеводородов упала до 15%.

Эксперты считают, что оценка Росстата близка к истине. Тем более что в ведомстве постарались учесть все факторы. Не только добычу нефти и газа, но и их переработку и транспортировку. При этом внутренняя экономика страны состоит из многих других отраслей: металлургия, промышленность, сельское хозяйство, банки, потребительский сектор, растущий рынок услуг. Этим и объясняется относительно невысокая доля нефти и газа.

Тем не менее повода для радости все-таки нет. Во-первых, в структуре экспорта углеводороды до сих доминируют и приносят каждый второй доллар, заработанный на глобальном рынке. Во-вторых, нынешнее падение доли вызвано низкими ценами на нефть в прошлом году. Для стабильности экономики лучше снижать эту долю за счет других факторов - например, развития несырьевых отраслей. В развитых странах - производителях нефти (в США и Канаде) доля нефти и газа в экономике примерно вдвое меньше (см. графику). Видимо, к этому показателю и стоит стремиться.

КОНКРЕТНО

Какая доля нефти и газа в экономиках других стран

США 8%

Канада 10%

Казахстан 13%

Норвегия 14%

Россия 15%

ОАЭ 30%

Саудовская Аравия 50%

По данным Московской школы управления «Сколково».

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