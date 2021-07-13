Доля нефти и газа в ВВП России сократилась до 15%

Доля нефтегазового сектора в ВВП России сократилась на 15% Фото: Евгения ГУСЕВА

Заместитель начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов сообщил, что доля нефтегазового сектора в ВВП России в прошлом году составила 15,2 процента.

В целом ВВП в 2020 году составил почти 107 триллионов рублей. На долю нефтегазового сектора приходится 16,3 триллиона рублей, пишет РБК.

Как рассказала эксперта Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко, в Норвегии вклад нефтегазового сектора в экономику составляет 14%, в Казахстане - 13,3%. В Соединенных Штатах нефтегазовый сектор приносит 8% ВВП.

Ранее Минэкономразвития России повысило ожидания по приросту ВВП в текущем году. Согласно прогнозам ведомства, в апреле предполагалось, что он вырастет на 2,9 процента, но сейчас эту оценку улучшили до 3,8 процента. В номинальном выражении оценка ВВП увеличилась до отметок 122,8 триллиона рублей в текущем году и 132 триллиона в следующем. Причиной таких изменения стало повышение потребительского и инвестиционного спроса.