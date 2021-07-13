Кто заменит Авакова на посту главы МВД Украины

Арсен Аваков подтвердил, что покидает свой пост Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний из могикан, министр, ворвавшийся во власть на волне «революции достоинства», похоже тоже имеет срок годности. Во вторник, 13 июля 2021, сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники (как правило – в президентской партии «Слуга народа») написали о том, что непотопляемый Арсен Аваков, переживший четверых премьеров, все-таки уходит в отставку. Якобы после разговора с Владимиром Зеленским. Позже официальное заявление пока еще министра было опубликовано на сайте его ведомства:

«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!»

Его заявление Верховная Рада, как сообщается, рассмотрит 15 июля 2021. А пока на кресло Авакова уже «примеряют» новые кандидатуры. По одним данным, новым главой Министерства внутренних дел незалежной может стать депутат от «Слуги народа» из Харьковской области Александр Бакумов. Он имеет юридическое образование по специальности «Правоведение», а также закончил магистратуру исторического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина по направлению «История», получив квалификацию «Историк, преподаватель истории и общественно-политических дисциплин».

Есть предположение, что министром внутренних дел может стать председатель комитета Рады по правоохранительной деятельности Денис Монастырский – кандидат юридических наук.

Прочат должность главы МВД и секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексею Данилову. Еженедельные заседания СНБО, на которых вводятся санкции в том числе против граждан незалежной, уже стали новой традицией. А Данилов – узнаваемым медийным лицом. Что еще надо для того, чтобы стать главным полицейским страны, кроме, разве что, образования ветеринара. Которое у него тоже есть!

Ожидается, что кандидатура будет согласована во вторник вечером – на встрече «Слуг народа» с президентом.