Уже с 11 июля пользователей Госуслуг начали уведомлять о новых единовременных выплатах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На портале Госуслуг досрочно запущен механизм оформления выплат в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Ранее сообщалось, что выплаты можно будет оформить с 15 июля по 1 ноября 2021 года. Однако, как сообщили «КП» в министерстве цифрового развития, для удобства пользователей уже с 11 июля пользователей Госуслуг начали уведомлять о новых единовременных выплатах. Рассказываем, как подать заявление на выплату 10 тысяч рублей школьникам в 2021 году.

Как нужно действовать?

1. Зайти на Госуслуги и проверить сообщение с рассылкой о полагающихся выплатах.

2. Документы на выплату уже автоматически заполнены программой. В личном кабинете необходимо проверить корректность всех данных. При необходимости - поменять расчетный счет, если вы хотите получить деньги на другую карту, чем в предыдущие выплаты от государства.

3. Здесь же, через личный кабинет Госуслуг отправить заявление на выплату в Пенсионный фонд России.

Как правило, вся эта процедура занимает не больше минуты. По состоянию на вечер 13 июля, уже 4,5 млн родителей отправили заявления на на выплаты почти 7 млн детям-школьников. Всего же уведомления направлены 12,5 млн родителей, зарегистрированных на Госуслугах. Напомним, выделить из бюджета деньги на сборы детей в школу предложил в апреле этого года Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию.

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