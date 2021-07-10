Как спасти деньги от инфляции: три совета, которые отлично работают

Несколько способов, как уберечь деньги от инфляции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозам ЦБ, инфляция в этом году составит 6 – 7 процентов. Поэтому, чтобы спасти деньги от обесценивания, нужно постараться на них как можно больше заработать. Но как? Приводим основные способы, доступные каждому.

ВКЛАД В БАНКЕ

Это самый доступный способ. Сейчас ставки ниже инфляции – 5 – 6 процентов годовых. Но ключевая ставка (процент, под который Центробанк дает финансовым учреждениям деньги в долг) будет расти и дальше. Поэтому доходность вкладов тоже будет повышаться.

Чтобы получить доход выше инфляции, лучше придерживаться следующей тактики. Сейчас открыть вклад на три месяца. А осенью - на год. Тогда получится зафиксировать высокую доходность на долгий срок.

А еще лучше – создать «лестницу вкладов». К примеру, если у вас есть 400 тысяч рублей, можно разбить эти деньги на четыре вклада по 100 тысяч. Один разместить на три месяца, второй – на шесть, третий – на девять, а четвертый – на 12. Это позволит и доход более высокий иметь, и возможность маневра. Понадобилась вам часть денег для крупной покупки? Не нужно ждать целый год, чтобы снять их с процентами. Каждые три месяца будет открываться как минимум один вклад, и этими деньгами можно будет пользоваться без потери дохода.

Если думаете, что это сложно и муторно, ничего подобного. Это раньше надо было оформлять вклады в отделениях банков, полчаса ждать, когда операционист заполнит все бумаги, а потом еще и стоять в очереди в кассу. Сейчас вклады в большинстве банков можно открывать даже в мобильном приложении. Два-три клика – и деньги лежат не на текущем счете с нулевой ставкой, а на доходном вкладе.

Вклады могут сберечь деньги, инвестиции - приумножить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

Этот инструмент стал доступен пять лет назад. Государство придумало его, чтобы стимулировать людей выводить деньги из банков и вкладывать в акции и облигации крупных компаний. Через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) можно получить тройной доход.

1. От дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Это почти гарантированная прибыль, которая почти равна доходу по депозитам.

2. От налогового вычета, который дает государство (13% от вложенной суммы или от полученного дохода).

3. От роста котировок акций. На длительных сроках они растут быстрее инфляции. Хотя случаются и провалы, связанные с кризисом в экономике или плохими результатами самой компании.

При этом для льготных инвестиций есть два ограничения:

- Налоговый вычет можно получить не более чем с 400 тысяч рублей в год (то есть 52 тысячи рублей на руки, если у вас есть официальный доход, с которого уплачивался НДФЛ).

- Чтобы иметь право на вычет, нельзя снимать основную сумму со счета в течение трех лет. При этом начисленные дивиденды и купоны тратить можно.

Чтобы получить гарантированный доход, нужно открыть ИИС и вложить деньги в государственные облигации (ОФЗ). Тогда средняя доходность за три года составит 9 - 10% годовых. Если открыть счет и внести на него деньги до конца года, подать заявление на налоговый вычет можно уже в начале января, а получить 13% от внесенной суммы уже в марте-апреле.

НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ АРЕНДЫ

В данном случае речь только об инвестиционной недвижимости. То есть о той, которую вы можете сдать в аренду и получать пассивный доход. Правда, у этого способа есть несколько ограничений.

Во-первых, чтобы купить жилье, нужно иметь солидный капитал. Во-вторых, доход от аренды не всегда превышает инфляцию. Для инвестиций подойдут только самые ходовые варианты в крупных городах. В-третьих, цены на квартиры не всегда растут. Прошлый год, когда недвижимость подорожала на 15 - 20%, - скорее исключение из многолетней практики, чем правило.

Тем не менее, по совокупности плюсов недвижимость в хороших местах можно отнести к инструментам, защищающим от инфляции. Доход от сдачи в аренду составляет около 5% стоимости жилья в год плюс потихоньку растет цена. В долгосрочной перспективе можно обогнать инфляцию.

Деньги выгодно вкладывать в недвижимость. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

«Все сбережения держу в валюте» и другие стереотипы

У россиян феноменальная историческая память. Правда, выборочная. Когда очередной мошенник обещает нам 50% доходности каждый месяц, никто почему-то не вспоминает об МММ. А когда вполне нормальный банк дает 6% годовых и при этом защищен системой страхования вкладов, многие все равно боятся, что он обанкротится, и предпочитают хранить сбережения под подушкой. Мол, в 90-е все сгорело – и доверия государству уже нет.

То же самое и с инвестициями. Часто можно услышать такой безапелляционный тезис. Мол, «я держу все деньги только в валюте». И человек искренне считает, что тем самым сохраняет деньги от инфляции и даже зарабатывает на скачках валют. Но если разобраться, это не совсем и не всегда так.

В долгосрочной перспективе доллар, действительно, дорожает. Но при этом он может и слабеть по отношению к рублю. Курсы валют постоянно колеблются. К примеру, два года назад за доллар давали 60 рублей. А год назад – 80. И в конце 2014-го – тоже 80. Сейчас – 74. И есть «счастливчики», которые взяли американскую валюту на пике и до сих пор не вышли в плюс.

И даже если курс вырос, это не всегда означает, что вы сделали верное инвестиционное решение. Есть такое понятие, как «упущенная выгода». По-простому оно объясняется как «все познается в сравнении». К примеру, если вы купили доллар три года назад за 63 рубля, а сейчас он стоит 74, это не значит, что вы удачно вложились. Сначала посчитайте, сколько у вас было бы сейчас, если бы вы положили рубли на банковский депозит. За три года средняя суммарная доходность по вкладу составила бы около 20% - то есть 12,6 рубля. То есть у вас было бы не 74 рубля, а 75,6.

То же самое относится к золоту, недвижимости и другим «вечным» ценностям. К сожалению, в мире нет ни одного актива, который постоянно рос бы в цене и при этом опережал инфляцию. Точнее, в какой-то момент вам может повезти (как обладателям золота и валюты в прошлом году), а в какой-то – нет.

СОВЕТЫ «КП»

И еще раз о яйцах и корзине

Вот несколько принципов, которые применяют профессиональные инвесторы. Они помогут вам и преумножить нажитое, и опередить инфляцию.

- Диверсификация

Этот принцип лучше всего объясняет поговорка «не храните все яйца в одной корзине». Сбережения лучше распределять между разными активами. К примеру, деньги держать в разных валютах, инвестиционный портфель – в акциях и облигациях компаний разных отраслей. Если есть вклады в разных валютах и вложения в ценные бумаги, можно идти дальше – покупать инвестиционную недвижимость. Это тоже элемент диверсификации. Часть денег будет в финансовых активах, а часть – в реальных.

- Постоянство

Чтобы сколотить капитал, нужно действовать постепенно и постоянно. И речь не о том, чтобы с каждой зарплаты покупать лотерейный билетик в ожидании чуда и джекпота. В идеале каждый месяц у вас должен быть профицит, то есть доходы должны превышать расходы. Оставшуюся сумму нужно или оставлять на крупные покупки, или инвестировать.

- Активы вместо пассивов

Это еще одно базовое правило. Сбережения лучше держать в том, что приносит доход, а не отнимает деньги. К примеру, если у вас есть лишняя квартира, ее лучше сдать в аренду, а не хранить в ней ненужные вещи и каждый месяц платить коммуналку. А если не хотите связываться с квартиросъемщиками, можете продать ее и вырученные деньги вложить в то, что будет приносить постоянный доход. Хотя бы на банковский вклад.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что принесло наибольший доход в 2020 году

Золото +50%

Евро +21%

Доллар +19%

Недвижимость +16%

Акции +14%

Облигации +8%

Банковский вклад в рублях +5%

Инфляция +4,9%

По данным ЦБ, Мосбиржи и других открытых источников.

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