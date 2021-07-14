Как подорожали квартиры в Крыму: от хибар в хрущевках до нелегальных хором

- Не хочешь жить в съемном углу на курорте? Покупай свой! Фото: Михаил ПОЧУЕВ/ТАСС

Продолжение. Часть 1.

ЧТО ПОЧЕМ НА РЫНКЕ

На крымском рынке вторичного жилья тоска смертная - это или откровенные хибары, или совершенно убитые хрущевки, или более-менее приличные квартиры, но с обременением: прописана дальняя престарелая родственница, которая упорно не желает покидать обжитый угол, и покупателям поэтому предлагают или подождать «естественного решения вопроса», или самим ввергнуться в пучину судебной тяжбы. Насколько удачной - неизвестно...

Местные риэлторы, которых мне порекомендовали крымские друзья и к которым обращаюсь за устной консультацией, слезно просят не называть их имена.

- Поймите, работаем в очень сложных условиях, - в голос объясняют они. - Рынок недвижимости у нас и без того узкий: при Украине-то почти ничего не строили, все силы уходили на мини-гостиницы на берегу, а в прошлом году предложения вообще практически исчезли. Из-за пандемии и закрытия границ, когда невозможно полететь на отдых ни в Италию, ни в Испанию, россияне бросились скупать крымские квартиры. Цены взлетели фантастически. В результате остался один неликвид, да и тот активно разбирают.

Но мне неликвид не нужен. Я хочу нормальную, совсем не шикарную, но приличную квартиру. Чтобы ее не нужно было отделывать или ремонтировать. Чтобы в дом был заведен оптоволоконный кабель для интернета. Чтобы были электроплита и хоть какая-то мебель. А в идеале - телевизор, холодильник, стиральная машина и микроволновка. В общем, чтобы зашел - и можно было жить.

Чтобы нормальное транспортное - автобус или троллейбус - сообщение с Симферополем: там аэропорт и железная дорога. И чтобы за реальную, а не улетевшую в голубое крымское небо цену.

- Ну ты и фантазер, - улыбаются те же риэлторы.

Что ж, как говорил герой классической комедии, чье действие разворачивается на черноморском берегу, будем искать...

Местные риелторы просят не афишировать их имена. Фото: Евгения ГУСЕВА

НЕЛИКВИД У МОРЯ

В мой скромный бюджет (если еще занять малость у знакомых-родственников-друзей) с учетом описанных выше условий с трудом втискивается несколько адресов. Не слишком привлекательных, на мой взгляд, но это я, наверное, капризничаю.

Первый - двушка в селе Рыбачье примерно на полпути между Алуштой и Судаком: до Алушты чуть более 30 км по не слишком хорошей дороге, до Судака - около 50 по трассе такого же качества. Пятый этаж блочной хрущевской пятиэтажки, лифта, разумеется, нет. Отделка и оснащение в стиле позднесоветской роскоши: обои с цветочками, румынский гарнитур, ковры на стенках и хрусталь - их хозяин готов отдать новым владельцам в виде бонуса. Из достоинств - 3 - 4 минуты пешком до моря (хотя в стоящем на берегу Рыбачьем вряд ли откуда ты потратишь на эту дорогу больше 10 минут), наличие балкона и спортплощадки поблизости.

Просят за такое курортное богачество 4 миллиона рублей. И чтобы сразу. Впрочем, отчаявшийся хозяин готов поторговаться и малость сбросить. Тысяч тридцать. Ну ладно, пятьдесят...

Второй вариант нашелся в том же Рыбачьем и оказался уже трешкой на третьем этаже панельной пятиэтажки. Похоже, владельцы сами собирались в ней жить, отделав квартиру по своему вкусу - под этакий модерновый то ли отель, то ли офис компании речных круизов. С деревянными наборными панно на стенах в виде карт полуострова и выступающим камнем-рустом на стенах - типа: а это, дорогие гости, вы попали в крымскую пещеру. Как дополнительное достоинство в объявлении о продаже значится сушилка для белья на этаже.

На крымском рынке вторичного жилья - застой. Фото: Сергей ТАРАДАЕВ

И цена не задрана - 4,5 миллиона за право обладать кают-компанией круизного судна. Совсем недорого по нашим временам.

Но это все равно не то, о чем мечтаю.

В поисках своей черноморской базы, райского уголка, лежбища и укрывища от житейских бурь и невзгод продолжаю двигаться по карте. По той же дороге, хотя и в другом направлении.

Несколько вариантов обнаружилось в Алуште. Например, однокомнатная хрущевка на последнем этаже пятиэтажки «в жилом состоянии», за которую владельцы просили 4 млн 200 тысяч. Однушка без отделки от застройщика - за 5 миллионов. Квартира-студия в отдаленном пригороде -

за 5 млн 500 тысяч. Ну и наконец, тоже однокомнатная квартира, правда, в монолитном доме 2008 года постройки, за 5 млн 750 тысяч рублей. В двух с половиной километрах от моря, с окном на горы. В таких случаях продавцы обычно пишут «в спокойном районе», «видовая» или даже «супервидовая». Ну чтобы несколько облагородить тот факт, что жилье располагается на задворках курортной цивилизации.

Но кто сказал, что будет легко?

Сравним. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДВУШКУ ПИШЕМ, ОДНУШКА В УМЕ

Понятно, что безоговорочно верить написанному в объявлениях о продаже жилья нельзя. Но в Крыму рекламная фантазия гуляет по всей горнице и по всему буфету не по-детски, отличаясь от реальности, как небо и земля.

Нахожу, например, объявление, что в приморском поселке, административно входящем в город Саки, хотя и расположенном в тридцати с лишним километрах от него, за 4 млн 400 тысяч продается двухкомнатная квартира площадью аж 112 квадратных метров. Звоню хозяйке:

- Это что за дом у вас, если по плану на гугловской карте - я ж специально посмотрел - там обычная типовая пятиэтажка 60-х годов постройки? Чтобы двухкомнатная квартира была такой площади, вам нужно объединить в нее весь этаж...

Хозяйка мнется, а потом объясняет, что несколько жильцов просто прихватили участок рядом с домом и сделали пристройку, расширив свою жилплощадь в несколько раз. Так стандартная однушка-хрущевка превратилась в большие хоромы. Пока пристроенная площадь, правда, существует в виде голых блоков из керамзитобетона, а вместо стекол в оконных проемах - пленка.

- А это вообще законно? - зачем-то спрашиваю предприимчивую даму.

- Конечно, законно, у нас раньше на этой земле вместе с соседями машины парковались, - не смущается хозяйка.

Продолжение следует.

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