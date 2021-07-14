М, Ж, Б: Ученые нашли на Земле существ, представленных тремя полами

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Организмы, обитающие в японских реках и озерах, удивили местных биологов. А те – остальной научный мир, рассказав о своих находках и наблюдениях в журнале Evolution, на который ссылается портал EurekAlert.

Как выяснилось в ходе многолетних исследований, у Pleodorina starrii – зеленых водорослей – три пола. Представители каждого ведут самостоятельную, активную и весьма беспорядочную интимную жизнь. Спариваются с кем ни попадя, что называется. Из числа своих сородичей, конечно. Прежде такие разносторонне развитые никому не попадались.

Pleodorina starrii живут колониями из 32 или 64 организмов – отдельно «мужских» (М) и отдельно «женских» (Ж). «Самки» - большие и неподвижные, «самцы» - мелкие и юркие. Они рыщут по округе в поисках «женских колоний», имея цель спариться с их представительницами – внедрить в неповоротливых «самок» свои усики. Чудо же в том, что и в тех, и в других колониях – традиционной ориентации – попадаются особи некого среднего пола. Японцы, большой группой которых руководил Хисайоси Нодзаки (Hisayoshi Nozaki) – доцент Токийского университета (University of Tokyo Associate Professor), назвали их бисексуальными. И причислили к отдельному полу Б. Среднеполые могут спариваться и с «самцами», и с «самками», и между собой, принося при этом потомство. А могут вообще ни с кем не спариваться, а потомство все равно приносить.

Pleodorina starrii: слева мужская колония, в центре женская колония с проникшими в нее «самцами», справа - женская колония, разбавленная особями третьего пола (Б).

Кстати, водоросли в каком-то смысле наши предки. Они первыми появились на Земле сотни миллионов лет назад. Но когда обзавелись третьим полом? Зачем? Дает ли подобная хитрость хоть какие-то преимущества? Толком пока не известно. Равно, как и непонятно, что это – шаг вперед по эволюционной лестнице или «достижение» с нижних ее ступенек.

Ученые ищут ответы на волнующие их вопросы, пытаясь понять, каким образом изначально бесполая земная живность стала разнополой - перешла от почкования к сексу, да еще к такому причудливому. Ведь кто знает, может быть, и люди когда-нибудь уподобятся этим зеленым Pleodorina starrii? И у нас появится третий пол? Подобные – вполне научные -прогнозы появляются время от времени. Их порождают опасения за судьбу мужской Y-хромосомы, число генов в которой якобы неуклонно сокращается. Вдруг совсем пропадет? Не станет хромосомы, несущей «мужское начало», не будет и мужчин. Как вида. Их место займут представители какого-то иного пола. Или даже нескольких полов.

Мужская Y-хромосома гораздо меньше женской - Х.

К чему в итоге приведут эволюционно-половые преобразования, можно лишь гадать, изучая зеленые водоросли. Или других многополых существ. Если они, конечно, найдутся. Ясно пока одно: скучно нашим потомкам – в смысле интимной жизни – не будет.

Об исследованиях, проясняющих будущее сильного пола, читайте Мужчины исчезнут вместе с их Y-хромосомой?