«Ты что, не русский?!»: 10 главных ответов Путина - о будущем Украины, Белоруссии и Казахстана

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

На следующий день после публикации программной статьи «Об историческом единстве русских и украинцев» Владимир Путин дал пояснения к ней. И они оказались не менее важными. Затрагивающими уже все пространство бывшего СССР. «КП» приводит 10 главных ответов президента:

1) Почему статья написана сейчас:

«НАЧАЛАСЬ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ПРОЕКТУ «АНТИ-РОССИЯ»

- Я решил подготовить этот материал не сейчас, уже несколько месяцев я об этом думаю. Потому что условия качественно меняются. Судя по всему, началась активная работа по проекту «анти-Россия».

Да, любая страна имеет право выбирать свой путь. Но свобода любого человека, ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то нужно подумать о каких-то самоограничениях. То же самое касается и государств, если мы видим, что создаются угрозы.

2) Почему на Украине нет шансов у тех, кто хочет дружить с Россией:

«ИХ ПРОСТО УБИВАЮТ, СЖИГАЮТ, САЖАЮТ ПОД АРЕСТ»

- Ведь на Украине очень много людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Это миллионы людей, политические силы. Но им не дают никаких шансов, их просто устраняют. Кого-то убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Сжигают людей заживо, как это было в Одессе. Закрывают средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с Медведчуком.

3) Кому адресована статья:

И «ИМ», и «НАМ», И СПОНСОРАМ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

- Я не делю на «им» или «нам». Я же говорю, что это единая общность, поэтому всем нам: тем, кто проживает и в сегодняшней России, и в сегодняшней Украине, и спонсорам руководства сегодняшней Украины. Они тоже должны знать, что мы из себя представляем и как мы друг к другу относимся.

4) Какие «мины замедленного действия» были заложены под Советский Союз:

«СТАЛИН ОБ ЭТОМ ОТКРЫТО СПОРИЛ С ЛЕНИНЫМ»

- Самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик из единой страны.

Когда Советский Союз рождался, даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на этот счёт. Сталин настаивал, что все республики советские должны входить в состав РСФСР.

Ленин говорил о равенстве всех республик. Сталин открыто спорил с Лениным... Но Ленин пошёл на уступки националам.

А вторая «мина» – это ведущая роль КПСС. Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало страну в рамках единого государства. И как только изнутри партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна.

5) Есть ли будущее у триединого народа:

«ЭТО НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ, ЭТО НА АВТОМАТЕ»

- Ещё в советские времена пытались выкорчевать религиозное сознание у нашего народа. Ну и что из этого получилось? Вот как только Великая Отечественная война началась, Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданки». А Сталин, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу, сказал уже «братья и сёстры». Это почти церковное обращение. А потом ещё и восстановили и патриаршество.

Триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался.

С президентом Белоруссии разговаривал на этот счёт, он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, один на другого рассердится и в сердцах кричат: ну ты чего, не понял, что ли, ты что, не русский? Это идёт прямо, знаете, на автомате, от сердца.

6) Будут ли пересекаться пути Украины и России:

«ВЫБОР, СДЕЛАННЫЙ ВЛАСТЯМИ УКРАИНЫ, НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ»

- Здесь речь не о пересечении наших путей, а о переплетении судеб миллионов людей. Это исторические, духовные переплетения наших народов, которые складывались веками. И то, что говорят сегодняшние власти Украины, они говорят не о народе. Они говорят о выборе, который они сами для себя сделали. Но это не значит, что этот выбор окончательный.

7) О сегодняшних правителях Украины:

«ОНИ ПЕРЕКРАШИВАЮТСЯ, КАК ХАМЕЛЕОНЫ»

- Этот материал (статья президента, - Ред.) появился ещё и потому, что на Украине появился закон о коренных народах. Речь о том, что русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми. И, по сути, начинается их выдавливание с этой территории вот что происходит.

Люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают интересы не украинского народа, а тех, кто оплачивает их пребывание у власти.

8) Возможно ли обсуждение статьи с Зеленским:

«СПОРИТЬ СЛОЖНО, СТАТЬЯ ЧЕСТНАЯ»

- Спорить с этой статьёй сложно, потому что она честная. Она реально основана на исторических документах, которые в архивах лежат.

9) Возможно ли обсуждение газопровода в Нормандском формате:

ДОНБАСС И «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» - НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО

Нормандский формат – это политическая площадка для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток 2» либо транзит газа через территорию Украины.

10) Какие отношения идеальны в бывшем СССР:

КАК В ЕВРОСОЮЗЕ — ЕДИНАЯ ВАЛЮТА И ПРОСТРАНСТВО ПРИ СОХРАНЕНИИ СУВЕРЕНИТЕТА

- У нас нет целей, кого-то принуждать. Мы ищем компромисс.

Для нас важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свои ориентиры. Для нас важно чтобы не создавались угрозы для нас. А мы видим, что начинается военное освоение этой территории. И я думаю, что наши озабоченности будут услышаны теми, кто это делает. Это же не Украина делает. Этих людей используют. Очень рассчитываю, что наши озабоченности будут восприняты всерьёз.

Что касается других стран. Россия признала сегодняшние геополитические реалии. У нас с Казахстаном, с многими другими республиками бывшего СССР, союзнические, дружеские отношения, мы создаём экономические, оборонительные союзы. Мы никого туда не затягиваем. Мы набираемся терпения и ищем приемлемые для всех решения. Это идеально.

Евросоюз же никто не сравнивает с Советским Союзом. Хотя количество обязательных решений Европарламента больше, чем принималось союзным парламентом СССР. Нас вполне устроят даже в двусторонние дружеские отношения. Такие отношения, как с Казахстаном или с Беларусью, с которой мы строим Союзное государство, ещё лучше.

Кстати, вот с Беларусью Союзное государство. Но в прямом смысле слова это не государство. Это просто уровень интеграции. В Евросоюзе более глубокий уровень интеграции. Гораздо. Там единая валюта, мощный таможенный союз, единое пространство, передвижение. При полном сохранении суверенитета. Если отношения будут развиваться в таком ключе, то мы будем всячески их поддерживать. Мы за это.

МНЕНИЕ

Статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» - предупреждение. Не только Украине

Что имел ввиду Путин, говоря, что мы не допустим использование наших исторических территорий против России? Объясняет наш колумнист Александр Коц (подробности)