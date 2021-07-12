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Политика12 июля 2021 20:18

Статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» - предупреждение. Не только Украине

Что имел ввиду Путин, говоря, что мы не допустим использование наших исторических территорий против России? Объясняет наш колумнист Александр Коц
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Подмена понятий, выворачивание наизнанку истории, система устрашения, в которой жители Одессы не могут ничего противопоставить горстке неонацистов – обо всем этом мы говорим восьмой год

Подмена понятий, выворачивание наизнанку истории, система устрашения, в которой жители Одессы не могут ничего противопоставить горстке неонацистов – обо всем этом мы говорим восьмой год

Фото: EAST NEWS

Вряд ли украинский, а тем более российский читатель найдет что-то принципиально новое в статье Владимира Путина о нашем историческом единстве. О проекте «анти-Россия» мы говорим уже восьмой год, признавая, что на нашем геополитическом и культурном пространстве Запад формирует максимально враждебные нам режимы. Этот процесс начался не вчера и не с Украины – кто бы мог до 2008 года представить, что русские будут воевать с грузинами?

Украина лишь часть (справедливости ради — самая мощная) проекта, который, судя по прошлогодним событиям в Белоруссии находится в активной фазе.

В том, что процесс этот больнее всего бьет по гражданам этих стран, тоже нет никакого секрета: «Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку. По данным МВФ, в 2019 году, еще до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Албании, Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас – беднейшая страна Европы», - констатирует Путин.

Подмена понятий, выворачивание наизнанку истории, система устрашения, в которой жители Одессы не могут ничего противопоставить горстке неонацистов, сбивающих барельеф маршала Жукова, выкорчевывание всего русского и неестественное насаждение украинского, переламывание через колено миллионов (!) – обо всем этом мы восьмой год говорим в телевизионных ток-шоу и авторских колонках. Но одно дело, когда эти горькие истины произносятся журналистами и политологами, а другое – главой государства, претендующего на роль Великой державы.

В этой статье-предупреждении нет ложных надежд и готовых рецептов. Путин напротив показывает, что в нашем общем прошлом были огромные периоды безвременья. Но несмотря на это, мы веками оставались одним целым. Никакой закон о коренных народах Украины этого отменить не сможет. И, возможно, лет через 100 на фоне княжеской раздробленности нынешние события будут казаться незначительным эпизодом, в котором тем не менее выпала судьба жить миллионам людей. Сидеть под обстрелами в подвалах городов Донбасса, сидеть в тюрьмах за инакомыслие на Украине, жить надеждой нового собирания земель русских и сопротивляться хотя бы внутренне.

«Какой быть Украине – решать ее гражданам», - заканчивает Путин свою статью. И это именно о сопротивлении. Ведь, по большому счету, выбора у украинцев в нынешней ситуации нет. Да и решать они ничего не могут, кроме того, кем им оставаться, каких героев чтить и какие праздники отмечать. Ведь Украина – это не шайка временщиков в офисе на Банковой в Киеве, а люди, которые могут просто для себя решить – один мы народ или нет. И возможно за свой выбор придется бороться:

«Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор – после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь? Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся».

И, пожалуй, главное предупреждение от Путина: «Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там людей использовали против России».

И это не только об Украине…

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