Эффект тропиков: синоптики рассказали, когда на смену жаре в Москве придет похолодание

Существенное понижение температуры синоптики прогнозируют с 19 или 20 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жара задержалась в Москве – более шести дней температура сохраняется около отметки +35 градусов. Погода достигла категории «опасного явления». Но уже до конца недели в городе станет прохладнее – температура снизится на 5 градусов.

- Прошедшие дожди уже сбили жару на Средней Волге, в Казани и Крыму. Над Русской равниной начали формироваться мощные кучево-дождевые облака. Но на осадки, которые могли бы сбить жару, рассчитывать не стоит, - рассказали в метеобюро «Фобос».

В Москве уже в четверг ожидается дождь. Он будет кратковременным и не повсеместным.

- Дождь в четверг пройдет не над всей Москвой, осадки будут в отдельных районах. Кому-то может показаться, что дождя не было, хотя в другой части города осадки будут, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист «Метеобюро Москвы».

- В каком-то районе образуются облака и пройдет дождь, а где-то нет, - объяснил kp.ru ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

- Существенное понижение температуры мы прогнозируем с 19 или 20 июля. Жара спадет. Температура воздуха понизится на 5-7 градусов и днем будет достигать в пределах +23… +25 градусов, - рассказала Татьяна Позднякова.

Однако синоптики говорят, что дожди не принесут похолодания. Синоптики говорят, что температура воздуха останется высокой. А от дождей получится только эффект тропиков.

Уже до конца недели в Москве станет прохладнее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Будет не только жарко, но и душно, - сказал Михаил Леус.

Реальное похолодание в Москве ожидается с новой недели – с 19 июля. Накануне, 18 июля, пройдет дождь и уже утром температура снизится до +25 градусов.

- Ощутимое снижение температуры мы прогнозируем уже с 19 июля. Жара спадет и будет достигать в пределах +23… +25 градусов, - рассказала Татьяна Позднякова.

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