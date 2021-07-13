До +35 жары: Зной в Москве достиг опасного уровня

В ближайшие три дня температура воздуха в Москве будет подниматься до +35 градусов Цельсия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва «плавится» больше пяти дней под лучами солнца, температура воздуха прогревается до +34 градусов. Синоптики говорят, что скорее всего будут побиты прежние рекорды 1936, 1951 и 2010 годов.

- Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла – падут прежние достижения 1936 года (+32,4 градуса), 1951 года (+33,2 градуса) и 2010 года (+33,6 градусов), соответственно, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Погода достигла категории «опасного явления»

Во второй половине недели в мегаполисе сохранится 30-градусная жара, в небе кое-где появятся шапки грозовых облаков. Но дожди не помогут сбить температуру.

- В Москве в ближайшие три дня температура сохранится до +35 градусов, а до конца недели планируется снижение, но не значительное – до +30 градусов. То есть сейчас погода достигла категории «опасного явления» - это когда аномальная температура воздуха держится больше пяти дней, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист «Метеобюро Москвы».

Кратковременные дожди с грозами в столице ожидаются в четверг и в воскресенье. Однако пройдут они не над всей Москвой – ожидаются только в отдельных районах.

- Существенное понижение температуры мы прогнозируем с 19 или 20 июля. Жара спадет. Температура воздуха понизится на 5-7 градусов и днем будет достигать в пределах +23… +25 градусов, - рассказала Татьяна Позднякова.

Долгожданные дожди в столице ожидаются в четверг и в воскресенье, но пройдут они не везде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи ищут кондиционеры

Жаркое лето стало веским поводом идти купаться в ближайший водоем и заняться установкой кондиционера.

На днях сотрудники МЧС провели профилактические беседы в зоне отдыха «Заречье» в Троицке.

- В Троицком административном округе нет оборудованных мест для купания, поэтому категорически запрещается купаться на водных объектах, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

О высоком спросе на кондиционеры рассказали в эксперты «Авито. Услуги».

- Москвичи отреагировали пятикратным увеличением спроса на монтаж климатического оборудования – рост составил 1319% (по сравнению с маем). Цены на установку выросли на 7% – до 7500 рублей, - рассказали в компании «Авито».

Ранее установленные кондиционеры не выдерживают жару и ломаются. В Москве рост спроса на ремонт техники составил 803% за месяц, при этом цены на услуги не выросли - обойдется примерно в 1000 рублей.

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