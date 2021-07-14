Жара и сухие грозы: синоптики рассказали, какой будет погода 14 и 15 июля в Москве

Сегодня москвичей снова ждет много солнца, аномальная жара сохранится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве вчера был побит температурный рекорд, который держался 85 лет. Столбик термометра поднялся до отметки +33,6 градусом – такие данные на метеостанции ВДНХ. Синоптики Гидрометцентра России ответили, почему так жарко.

- Причиной жаркой погоды в столичном регионе стал малоподвижный антициклон, обеспечивший малооблачную и сухую погоду, а также большая продолжительность светового дня, - рассказали в Гидрометцентре России.

Сегодня москвичей снова ждет много солнца и сохранится аномальная жара.

- Уже после полудня в небе могут появиться «башенки» кучевых облаков. Не исключены мозаичные сухие грозы, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Во второй половине дня местами возможна гроза, но температура воздуха останется +32…+34 градуса. Синоптики объяснили, что явление «сухих гроз» — это, когда при высокой температуре воздуха и относительно низкой влажности капли дождя не успевают упасть на землю. Они испаряются еще в атмосфере. При этом в облаках успевает накопиться электрический заряд. Именно поэтому «сухие грозы» опасны. Они могут стать причинами пожаров.

Во вторник в Москве был побит температурный рекорд, который держался 85 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Осадки в Москве ожидаются 15 и 18 июля. Они будут кратковременными. Прохладу они не принесут, и температура будет сохраняться возле отметки +30 градусов, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист «Метеобюро Москвы».

Смена зноя на умеренную летнюю температуру ожидается только на следующей неделе – ориентировочно с 19 июля, когда температура вернется в рамки климата. По данным портала Gismeteo, грозы с дождями будут 15 и 16, с 18 по 20, с 22 по 23 июля. И уже 23 июля температура будет рекордно низкой относительно жары – термометры покажут +19 градусов.

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