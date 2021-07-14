В Москве мошенники заключили брак с умершей женщиной, чтобы получить квартиру за 6,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татьяна Владимировна прожила всю жизнь в своей квартире на Новочеркасском бульваре, ни семьи, ни детей у женщины не было. Близких родственников тоже не осталось. В феврале 2017 года женщины не стало, ей было всего 57 лет.

Квартира, как полагается в таких случаях, через полгода должна была отойти столичному Департаменту городского имущества. Но через несколько лет после смерти женщины, у неё объявился муж. Правда, при жизни с этим мужчиной Татьяна Владимировна вряд ли была знакома. Но поскольку женщина уже не могла ничего опровергнуть, мужчина предоставил нотариусу свидетельство о якобы заключенном в 2012 году браке и по нему получил свидетельство о праве на наследство. Ведь муж признаётся законным наследником.

Так в ноябре прошлого года у квартиры на Новочеркасском бульваре появились новые хозяева. Квартиру тут же продали, а сам муж бесследно исчез.

В Департаменте городского имущества этой ситуацией очень заинтересовались и обратились в полицию. Там стали проверять законность всех действий неожиданно объявившегося наследника, а также законность сделок по продаже и нашли много несовпадений.

Например, таинственный брак был заключен в одном из ЗАГСов Ставропольского края, но Татьяна Владимировна никогда там не бывала, да и в последние годы своей жизни долго и тяжело болела. Документ отправили на экспертизу, и она окончательно подтвердила все подозрения, он оказался подделкой. А значит никакого права на наследство не могло быть.

— Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Неустановленные лица вступили во владение указанным недвижимым имуществом и у них возникло юридически закрепленная возможность распорядиться чужим имуществом, как своим собственным, причинив ущерб Департаменту городского имущества Москвы в размере 6 649 376 рублей 57 копеек, — сообщил источник kp.ru.

Теперь по этому делу ведётся следствие, оперативникам предстоит установить, кто именно причастен к мошеннической схеме. Пока им удалось выяснить, что в махинациях были использованы подложные документы, а значит личности преступников будет установить непросто.

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