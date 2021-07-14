Жена Петра Мамонова готовится к худшему: «Все, кранты»

У 70-летнего артиста отказали почки, да и его сердце само почти не работает Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Петр Мамонов уже третью неделю находится в реанимации в коме. Состояние 70-летнего артиста критическое. Его сердце уже не держит давление, то есть само почти не работает.

Петр Мамонов находится между жизнью и смертью.

- Ему подключили аппарат с дозатором в вену, который подает препарат, чтобы сердце совсем не встало, - рассказали сайту kp.ru в медицинских кругах.

Две недели назад у артиста отказали почки. Ему установили мультфильтрат для гемодиализа. Он заменяет почку. На сегодняшний день Петр Николаевич находится в состоянии сопора. У него полиорганная недостаточность, пневмония

Супруга основателя рок-группы "Звуки Му" практически не верит в то, что он поправится и вернется домой. "Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело... Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там", - цитирует Ольгу Мамонову 5-tv.ru. По ее словам, последние дни она почти не спит.

Ранее у Мамонова начался сепсис. У врачей не получилось вывести Петра Николаевича из комы. Ему делают переливание крови. Дежурный батюшка его пособоровал и причастил.

Напомним, Петр Мамонов попал в больницу в Коммунарке. У него был диагностирован коронавирус.