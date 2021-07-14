«Тебя заносят в систему, вскрывают вакцину, но не вкалывают»: Раскрыты детали большой мошеннической схемы с QR-кодами

Львиная доля махинаций с прививками происходит через частные медучреждения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях в Брянске задержали группу махинаторов, которые делали деньги на фиктивной вакцинации. Две ушлые женщины и молодой человек организовали услугу для тех, кто прививаться не хочет, а QR-код и отметка в Госуслугах - нужны. Подпольный бизнес возглавила старшая медсестра местной больницы и двое айтишников, которые следили за здешними компьютерами. Троица за денежку вносила в базу привившихся всех желающих. Всего за несколько недель через эту процедуру прошли около сотни человек! Основная клиентура текла с одного из брянских заводов - у жуликов на предприятии был сообщник, который предлагал своим коллегам, по разным причинам не желающим прививаться, попадание в официальную базу за 5-7 тысяч рублей с носа.

Теперь фиктивным вакцинированным все записи о получении прививок аннулируют. Но это еще не самое печальное для них. И продавцы, и их доказанные клиенты станут фигурантами уголовного дела по статье «Подделка документов». Наказание по ней - принудительные работы до двух лет (ежемесячно отстегиваешь процент от своей зарплаты в пользу государства, - Авт.), арест до 6 месяцев или реальный срок до 2 лет. Впрочем, даже если дело закончится для большинства условкой, ничего хорошего (см. «Комментарий юриста»).

Судя по всему, брянская история - «первая ласточка» в череде разоблачений ковид-аферистов, так или иначе связанных с медучреждениями.

«ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ НЕ ХОЧУ»

Мой собеседник сам сотрудник медучреждения и согласился пообщаться на условиях анонимности.

Андрей (назовем его так) рассказывает, что вакцинирован еще в апреле текущего года. Вот только на самом деле прививку не получал. При этом показывает мне свой QR-код в личном кабинете Госуслуг.

- Как это возможно?

- В частной клинике. Привез с собой все необходимые документы, своей рукой заполнил анкеты. И все. Укол не сделали, но в сертификат сразу записали два компонента - сегодняшним числом и через три недели. Ну, и в базе потом отобразился как положено.

По словам Андрея, эта процедура стоила лично ему 7 тысяч рублей. Но цены варьируются.

- Знаю, что в Москве это стоит от 5 до 25 тысяч рублей. В Подмосковье - от 3 до 12 тысяч.

ИМИТАЦИЯ УКОЛА

Львиная доля подобных махинаций происходит через частные медучреждения, которые занимаются в том числе вакцинацией.

- Это же уголовная статья «Подделка документов», до 2 лет тюрьмы. Никто не боится реально сесть?

- Все боятся, но пока громких задержаний именно среди медиков не было, рискуют. Понятно, если просто так с улицы зайдешь и попросишь внести себя в базу, но не колоть — никто не согласится. А вдруг ты из УБЭП, подсадной? Поэтому берут только по рекомендации.

Самые дорогие лже-прививки - в Москве, стоимость занесения в базу может составить до 25 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В государственных клиниках эта схема используется?

- Гораздо реже. Во многих прививочных кабинетах ведь камеры стоят. Но и тут выход нашли. Укол просто «имитируют».

- Это как?

- Медик в прививочном знает фамилии нужных людей, которые записаны на этот день. Открывает вакцину, набирает в шприц, и чисто «для камеры» делает вид, что колет. По этой схеме заказчику нужно дважды прийти в больницу, как полагается, - на первую дозу и на вторую. Но время от времени такие каналы перекрываются. Начальство что-то начинает подозревать или сам человек останавливается, чтоб действительно не сесть.

ИСКРИВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ

Общаюсь с Андреем и диву даюсь. Ну, заработает медсестра на таких клиентах сто тысяч рублей, пусть даже двести. Сесть за такое на два года?!

И еще один скользкий момент.

- Вы понимаете, что если вы заболеете ковидом, в статистику попадете как вакцинировавшийся человек, которого якобы «пробило» через прививку?!

Андрей кивает.

Получается, что антипрививочники так в том числе и саму вакцину дискредитируют. И с честными глазами будут потом рассказывать всем своим друзьям и знакомым, что прививка их от коронавируса не спасла.

- Я, конечно, никому никогда официально не признаюсь, что на самом деле не прививался, - говорит мне на прощание Андрей. - Я же не дурак, чтоб себя под уголовное дело подводить.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Судимость за лже-прививку испортит всю жизнь

- Конечно, вакцинироваться или нет - личное дело, но при этом я бы строго не рекомендовал приобретать поддельные сертификаты, справки с медотводами, QR-коды, а также использовать прочие махинация для внесения своих данных в списки вакцинировавшихся, - говорит адвокат Вадим Багатурия, эксперт правового YouTube-канала «Фрейтак Медиа». - Потому что судимость по статье 327 (использование заведомо подложного документа) испортит вам всю дальнейшую жизнь. Вас по умолчанию будут воспринимать как жулика все службы, которые при оформлении тех или иных документов будут получать сведения о вашей судимости - банки, визовые центры, различные госорганы. С такой биографией вам могут и ипотеку не одобрить, и более мелкие кредиты. При этом не стоит забывать, и то, что передача своих личных данных посторонним людям может аукнуться в любой момент. Есть много способов незаконного использования персональных данных. Начиная от получения на ваше имя кредита до представления вашим именем при задержании сотрудниками полиции. В моей практике был случай, когда ни в чем не повинный человек получил судимость, условный срок, потому что преступник представился его именем. Целый год ушел на то, чтоб доказать, что этот гражданин на самом деле не имел никакого отношения к преступлению.

Вредные советы

Как потерять деньги и слить свои личные данные

На рынке торговли «оригинальными сертификатами с гарантией» сейчас действуют несколько самых распространенных мошеннических схем.

1. Самая банальная: в соцсетях предлагается купить сертификат вакцинированного, который «будет занесен во все базы». Продавец требует оперативно скинуть ему личные данные - ФИО, паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Условия - переводишь деньги (3-5 тысяч рублей) и через пару часов к тебе примчится курьер с сертификатом в конверте. Но как только ты пересылаешь деньги, продавец перестает выходить на связь. Итог: профукал несколько тысяч рублей и сам же слил свои личные данные мошенникам.

2. Те же условия и те же гарантии (про «все базы»). После перевода денег бумажку действительно привозят. Вот только если доведется проверить ее легитимность, выяснится, что указанная в сертификате больница такого документа никогда не выдавала, что печати там липовые и, соответственно, дырка это от бублика, а не сертификат.

3. Впрочем, бумажный сертификат уже мало где пригодится. Поэтому «банкуют» QR-кодами. И снова личные данные просят (чтоб внести в базу) и деньги вперед. При самом благоприятном развитии событий этот самый QR-код вам пришлют на почту. Пообещают, что он вот-вот должен появиться в Госуслугах, но это, конечно, обман. При попытке пройти с таким квадратиком в тот же ресторан выяснится, что он не читается. То есть, вы снова заплатили за пшик.

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