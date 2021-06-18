Как устроен черный рынок поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса и что грозит их покупателям

В России десятилетиями продают какие угодно справки. Сертификаты о вакцинации - относительно новая услуга на этом сером рынке Фото: Андрей АБРАМОВ

Начало лета в Москве отметилось всплеском числа заболевших ковидом. Власти говорят: сместился весенний пик. Мэр Сергей Собянин назвал развитие ситуации с коронавирусом «драматическим». Главный санитарный врач столицы опубликовал постановление об обязательной вакцинации. Теперь сделать прививку от Covid-19 должны 60% сотрудников сферы услуг. Бдят за этим работодатели. Можно не вакцинироваться только если есть медицинские противопоказания...

Между тем темпы вакцинации пока сложно назвать рекордными. Сергей Собянин приводил статистику: в регионе проживают 20 млн человек, а прививку сделали лишь 1,8 млн, меньше 10%. При том что вакцинироваться в столице - легко и бесплатно: по записи без очередей в поликлинике или без записи во многочисленных ТРК.

Кто-то надеется на авось, что с «короной» пронесет и без прививки, кто-то по каким-то причинам просто не хочет прививаться. И, получается, чтобы «надурить систему» и своего работодателя, некоторые могут отправиться за фальшивыми прививочными сертификатами.

Как устроен этот рынок в Москве и что грозит покупателям и продавцам - рассказывает корреспондент kp.ru.

СЕРЫЙ РЫНОК

В России десятилетиями продают какие угодно справки. Сертификаты о вакцинации - относительно новая услуга на этом сером рынке. Сером, потому что полностью черным его назвать язык не поворачивается: в интернете плодятся подобные незаконные предложения.

Предлагают купить сертификаты о вакцинации, а до кучи - отрицательные ПЦР-тесты и справку об антителах.

Цена в среднем от 3000 до 5000 рублей за каждую бумажку. Примечательно, что еще пару месяцев назад ценник был в два-три раза выше.

- Вы продаете просто сертификат или у меня будет отметка в базе? — спрашиваю у одного из «продавцов».

- Ну что вы! Данные вносятся в федеральный регистр, на Госуслугах у вас будет этот же сертификат в электронном виде.

- Как убедиться, что не обманете?

- Пока никто не жаловался. Вы заказывать будете? А то последние дни очень много желающих, - поторапливал продавец.

Я перевел на карту продавцу кровные 3000 рублей и отправил свои данные. В голове хищно, широкими мазками, рисовал картины, как сейчас поставлю скрытую камеру, встречусь с курьером и буду героически выяснять, откуда у него эта бумажка…

Все оказалось прозаичнее. Уже спустя час продавец просто перестал отвечать. Меня кинули на деньги!

ДО ПОСАДОК ПОКА НЕ ДОШЛО

Увы, но вернуть свои 3000 рублей я не смогу. По моей просьбе банк перевод не отменит, потребует подтверждение от полиции. Но и пойти в полицию я не могу (сам себя сдам, что ли?!) - на то и расчет аферистов. За покупку сертификата можно загреметь на принудительные работы или уехать на год в колонию - по статье 327 УК РФ. Тем, кто продает сертификаты, светит срок уже до трех лет.

Экс-начальник криминальной милиции РОВД Москвы, почетный адвоката России Евгений Харламов рассказывает:

- Представьте, какие будут последствия, если человек работает воспитателем детсада, купит сертификат и заболеет? У детей иммунная система очень слабая. Поэтому продажа таких бумаг - это очень серьезное преступление. Общаюсь с бывшими коллегами, которые сейчас служат в полиции. Они ведут серьезную работу по выявлению таких продавцов и результат есть. Немало случаев, когда создают целые цепочки в медицинских кругах, которые подтверждают, что человек проходил вакцинацию. Разрубить всю цепь очень трудно. Можно задержать человека, который продает сертификаты, а размотать весь клубок - откуда сертификат, кто его выдал, кто получил деньги - это проблема. Но, конечно, было бы желание!

Столичная полиция пока публично отчиталось только об одном задержанном продавце. Было это еще в марте. 30-летний москвич признался, что промышлял торговлей сертификатами в течение полугода, заработав около полумиллиона рублей. Суда пока не было.

Так выглядит онлайн проверка сертификата

В БОЛЬНИЦАХ СЕРТИФИКАТЫ НЕ ПРОВЕРЯЮТ

Сам сертификат в Москве - сложенная вдвое голубенькая бумажка, глянцевая, как рекламная листовка. Сам бланк - без номера. Умельцы запросто могут распечатать шаблон даже в домашних условиях. Самое ценное на этой бумажке - печати больницы и врача, которые отвечают за прививку пациента. Но дельцы могут и их подделать. Так что если меня обманули с продажей липового документа, еще не значит, что кому-то не привезут реальную голубую бумажку. Но только с печатями и цифрами «от фонаря».

В каждом сертификате также указан номер ампулы, которой вакцинировали пациента - все упаковки под учетом. Теоретически его можно придумать, а покажет лишь проверка по базе. Но доступна ли она широкому кругу?

Я позвонил в несколько московских поликлиник, где делают прививки. Представлялся работодателем, который желает узнать, настоящий ли сертификат принес его сотрудник. Но ни в одном учреждении здравоохранения не смогли подтвердить подлинность документа.

Такой проверки у нас просто нет. У вашего работника в личном кабинете на портале Госуслуг должен быть QR-код, - рассказали в приемной одной из больниц.

Действительно, на Госуслугах у вакцинированных есть вкладка «Дневник наблюдений». Там же после вакцинации отображается QR-код. Наводишь камеру смартфона и перебрасывает на сайт Госуслуг, где указано: «Сертификат действителен».

И тогда вообще получается, что липовый сертификат с вымышленными номерами и печатями, никуда не годится. Особенно при новой системе, которая заработает с 1 июля - там информация обо всех вакцинированных будет доступна в одной базе. За любую «липу» работодателю так прилетит, что весь бизнес под угрозой закрытия окажется. Не забалуешь!

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Как вычисляют продавцов фальшивых сертификатов

По данным компании Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, в Рунете сейчас около 200 предложений по продаже поддельных сертификатов и тестов на COVID-19. Передача бумаг - через посредников, в роли которых могут выступать даже обычные курьеры, ничего такого не подозревающие. (Человек просто привезет запечатанный конверт).

- Отследить торгующих поддельными сертификатами на самом деле можно. Несмотря на то, что используется цепочка посредников, все они люди, а значит оставляют следы, - рассказывает kp.ru руководитель департамента Group-IB по расследованию высокотехнологичных преступлений Андрей Колмаков. - Карту кто-то вставит в банкомат и попадет на камеру, или переведет деньги через онлайн-банк на определенный счет, у курьеров останутся телефоны тех, с кем они встречались. Сами злоумышленники в процессе допускают ошибки, которые позволяют раскрыть их личность.

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