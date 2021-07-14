«Разруха в сортирах»: Каждый десятый россиянин не имеет дома туалета, а каждый четвертый - канализации

Суоярви, Карелия. Ветхий барак, в котором живут местные жители. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Оказывается, туалет типа «сортир» - не такой уж и пережиток прошлого. Особенно для 10,5% населения страны. Именно такая доля россиян пользуется туалетом, который расположен, согласно официальной терминологии, «в местах общего пользования, отдельном строении или дворовой постройке». А 0,8% из нас вообще не имеют туалета, даже такого. Это показало исследование «Комплексное наблюдение условий жизни населения», его результаты обнародовал Росстат. Само исследование проводилось в конце прошлого года во всех регионах страны. «Туалетный вопрос», конечно, не единственный из тех, что изучали эксперты. Но явно один из важнейших.

Понятно, что острее всего эта деликатная проблема стоит у жителей частного сектора и деревень. По данным Росстата, ровно треть россиян, имеющих собственный дом, пользуется туалетом, расположенным в отдельной постройке. Если в городах всего 4,1% не имеют туалета в своем жилье, то среди сельских жителей таких 31,3%. И чем меньше село, тем хуже обстоят дела. Почти половина населения маленьких деревень, в которых живет меньше 200 человек, пользуется дворовыми туалетами. А 5,8% жителей таких сел туалета не имеют вообще.

Отдельно Росстат изучил проблему канализации. Как выяснилось, без нее живут 23% россиян: 18,1% пользуются выгребными ямами, а 4,9% не имеют вообще никакой системы удаления сточных вод. Среди сельских жителей выгребными ямами пользуются 48,6%.

Но есть и положительный момент. «Комплексное наблюдение условий жизни населения» Росстат проводит раз в два года. И по сравнению с 2018 годом многие показатели изменились в лучшую сторону: все больше россиян имеют туалеты в собственных домах, а число людей, у которых нет канализации, снизилось. Так что разрухи в сортирах, как сказал бы профессор Преображенский, постепенно становится меньше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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По данным Росстата. Опрошено свыше 100 тысяч семей во всех регионах России.

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