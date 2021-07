Кверцетин и дигидрокверцетин – последние исследования ученых: практика применения при COVID-19 и другие свойства

Методика разработана заведующим отделением пульмонологии и интенсивной терапии Медицинской школы Восточной Вирджинии профессором Полом Мариком*.

В данном протоколе приведены возможные схемы профилактики и лечения легкой симптоматики COVID-19 с помощью комплекса препаратов, в том числе цинка, витамина D3, мелатонина, а также комбинации кверцетина с витамином C. Интерес к кверцетину и дигидрокверцетину в период пандемии существенно возрос наряду с огромным спросом на витамины, и это неслучайно. Дигидрокверцетин из сырья сибирской лиственницы в России или таксифолин в Европе, или кверцетин в Америке – эталонные природные антиоксиданты и мощные сосудистые протекторы. Узнайте о возможностях применения этих биорегуляторов в борьбе с COVID-19 и другими респираторными инфекциями прямо сейчас!

Дигидрокверцетин и кверцетин при коронавирусе: последние исследования ученых

Развитие респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19, как правило сопровождается накоплением в крови и тканях кислых продуктов метаболизма и, соответственно, окислительным стрессом. Также важную роль играет повышение уровня особых пептидных молекул цитокинов – регуляторов воспаления. Это одна из реакций нашей иммунной системы на внедрение вируса. Конечно, быстрый ответ иммунитета очень важен в борьбе с инфекцией. Однако если он становится избыточным и неуправляемым, то способен принести огромный вред самому человеку. У части больных COVID-19 возникает «цитокиновый шторм»: избыточная активация иммунного ответа приводит к неконтролируемому выбросу цитокинов и развитию своеобразной клинической картины, в основе которой лежит системная воспалительная реакция. На этом фоне развиваются серьезные поражения легких, сердца, почек и других органов, что может привести к фатальному исходу.

Другой особенностью COVID-19 является поражение сосудов и повышенное тромбообразование. При этом у пациентов нередко выявляются не только крупные тромбозы (в сосудах легких и других органов), но и тромбы в микроциркуляторном русле.

Как показывают исследования, эталонный антиоксидант дигидрокверцетин эффективно борется с оксидативным стрессом и способствует предотвращению цитокинового шторма. Кроме того, он укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров, предохраняя их от повреждения, улучшает микроциркуляцию, помогает поддерживать в норме показатели свертываемости крови и препятствует образованию тромбов, в том числе в сосудах легких.

Кверцетин и дигидрокверцетин – в чем разница

Кверцетин в продуктах питания встречается довольно широко. Одним из рекордсменов по его содержанию считается чай (до 250 мг в 100 г сухих листьев). В более скромных количествах кверцетин содержится в яблоках, репчатом луке (особенно красном), цитрусовых, томатах, брокколи, красном винограде и некоторых других продуктах.

Дигидрокверцетин – это аналог кверцетина, родственный ему по строению, но обладающий более высокой фармакологической активностью.

Сегодня как за рубежом, так и в России выпускаются препараты с кверцетином и дигидрокверцетином, в том числе в комплексе с другими активными веществами – витаминами, минералами, растительными компонентами.

Кверцетин и дигидрокверцетин – защитники дыхательной системы

Рассказывая о перспективах применения кверцетина и дигидрокверцетина в борьбе с COVID-19, мы уже отметили, что эти биорегуляторы являются мощными антиоксидантами, способствуют укреплению сосудистых стенок, улучшению микроциркуляции и предотвращению опасного тромбообразования. Теперь мы расскажем о других способностях кверцетина и дигидрокверцетина, которые еще больше расширяют возможности их применения при респираторных инфекциях.

1. Помогают поддерживать в норме функции бронхов и легких. Дигидрокверцетин, к примеру, способствует поддержанию в норме тонуса бронхиальной стенки и нормальной проходимости бронхов, уменьшению частоты приступов кашля и отхождению мокроты, а также улучшению легочного кровотока и снабжения крови кислородом.

2. Оказывают иммуномодулирующее действие. Биофлавоноиды, такие как кверцетин и дигидрокверцетин, способствуют повышению активности иммунных клеток Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и макрофагов, стимулируют выработку интерферонов и антител.

3. Обладают противовирусной активностью. В ряде зарубежных исследований показана активность кверцетина в отношении целого ряда вирусов, например, вируса герпеса 1 типа, гриппа А, парагриппа 3 типа, респираторно-синцитиального вируса, возбудителя гепатита С. Предполагается, что противовирусная активность кверцетина обусловлена его способностью связываться с белками оболочки вируса и его ферментом полимеразой, а также повреждать вирусную ДНК.

Дигидрокверцетин был включен в методические рекомендации по лечению и профилактике гриппа у взрослых, подготовленные при участии экспертов Всемирной организации здравоохранения и специалистов НИИ гриппа Минздрава России.

Дигидрокверцетин также способствует уменьшению повреждающего влияния вирусов на клетки, нормализации функций митохондрий и состояния клеточных мембран. Кроме того, он непосредственно подавляет репродукцию многих вирусов и помогает нейтрализовать окислительный стресс, который могут вызывать синтетические противовирусные препараты.

4. Уменьшают выраженность воспаления. Кверцетин и дигидрокверцетин обладают уникальной способностью «управлять» воспалением и способствуют его более быстрому купированию, в том числе при острых и хронических заболеваниях органов дыхания.

Какие БАД с кверцетином и дигидрокверцетином выбрать?

А теперь представляем вам краткий обзор нескольких препаратов с кверцетином и дигидрокверцетином от «Эвалар»

Цинк + D + С + кверцетин

Благодаря такому мощному сочетанию активных ингредиентов с выраженными антиоксидантными свойствами, «Цинк + D + C + кверцетин» способствует укреплению иммунитета, восстановлению защитных сил организма в период сезонных эпидемий гриппа и простуды, улучшению функционального состояния бронхов и легких, показателей внешнего дыхания, а также укреплению стенок кровеносных сосудов и капилляров. Одной упаковки хватит на курс 50 дней одному человеку.

Дигидрокверцетин

Отличительная черта этой добавки - высокая дозировка чистого дигидрокверцетина из лиственницы сибирской в каждой таблетке.

Многолетние исследования, проведенные в НИИ Фармакологии, Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова и Сибирском государственном медицинском университете (Плотников М.Б., Тюкавкина Н.А., Плотникова Т.М. Лекарственные препараты на основе диквертина. Издательство Томского университета, 2005), показали, что биофлавоноид дигидрокверцетин способствует:

• замедлению процесса старения организма посредством поддержания физиологических функций сосудов и капилляров и защиты мембран клеток

• улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы, поддержанию вязкости крови в пределах нормы и улучшению кровообращения

• поддержанию капиллярной микроциркуляции.

*EVMS Critical Care COVID-19 Management Protocol. Developed and updated by Paul Marik, MD Chief of Pulmonary and Critical Care Medicine Eastern Virginia Medical School, Norfolk, VA November 30th, 2020.

