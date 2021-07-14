Блогер Эдвард Бил за ДТП на Садовом кольце получил два года ограничения свободы

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), признан виновным в ДТП на Садовом кольце, которое произошло 1 апреля 2021 года Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В среду, 14 июля, суд поставил точку в очередном «звездном» ДТП. На скамье подсудимых, которая ещё помнит актера Михаила Ефремова, на этот раз был блогер Эдвард Бил. Он как и его старший коллега устроил аварию на Садовом кольце. С той лишь разницей, что без жертв.

Напомним, как развивались события. 1 апреля внедорожник, которым управлял блогер-лихач, на приличной скорости выехал на встречку и лоб в лоб протаранил «Фольсваген». В последний врезались еще три машины, которые двигались попутно. Зажатой в покорёженном «Фольксвагене» оказалась 40-летняя Мария Артемова. Женщина лишь недавно выписалась из больницы. После перенесённых травм, обернувшихся несколькими операциями она навсегда осталась инвалидом. Против блогера возбудили уголовное дело. Ещё на стадии следствия он заявил, что возместит ущерб всем пострадавшим, но это так и не случилось: не договорились. В итоге дело дошло до суда.

Слушания стартовали в первые дни лета. Свою вину блогер признал, пояснив, что на встречку выехал, уходя от столкновения с машиной, ехавшей попутно. Однако доказать это адвокатам Била не удалось. В итоге прокуратура в среду, 14 июля, запросила для блогера реальный срок лишения свободы, максимально возможный в этом случае.

Сторона обвинения просила признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на три года, - сообщили «КП» в пресс-службе Пресненского районного суда.

Защита блогера настаивала на условном сроке и уверяла, что Эдвард Бил все-таки раскошелится и всем все компенсирует. Сам он во время перерыва объяснил журналистам, от чего этот процесс так затянулся.

- Я им сказал, что починю машины или куплю такие же. Но они отказались, стали требовать деньги, стали борзеть, одним словом, - заявил Эдвард Бил.

После перерыва судья огласила приговор.

- Обвиняемый приговорён к 2 годам ограничения свободы, - сообщили в Пресненском районном суде. - Установлен ряд ограничений: он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов следующих суток, выезжать за пределы Москвы и Московской области.

Помимо этого блогеру придётся компенсировать ущерб. Только Марии Артемовой ему придётся заплатить 11 миллионов рублей. Ну и три года ему придётся побыть пешеходом.

Напомним, ДТП, которое устроил известный актер Михаил Ефремов, случилось на Смоленской площади 8 июня 2020 года. Тогда в аварии погиб Сергей Захаров, водитель фургона, который лоб в лоб протаранил джип артиста. Сам актер получил 7 с половиной лет лишения свободы и сейчас находится в колонии.