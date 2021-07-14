Шойгу проверил "ключи" от "ворот Кавказа"

Министр проинспектировал командный пункт Южного военного округа и встретился с заводчанами, которые производят боевые вертолеты Фото: Александр БОЙКО

В среду, 14 июля, министр обороны Сергей Шойгу прибыл в южную столицу России, чтобы проверить дислоцированные там воинские части и соединения, а также проинспектировал работу командного пункта Южного военного округа (ЮВО).

С аэропорта «Платов» министр вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым отправился в новый Музейный комплекс «Самбекские высоты», который уже называют ростовским аналогом подмосковного парка «Патриот».

Экскурсию по экспозиции министру обороны провел губернатор Ростовской области Василий Голубев. В одной из витрин министр заметил копии Боевых знамён воинских частей, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев.

Шойгу поручил заменить копии оригиналами.

- Нужно поработать в запасниках музея Вооружённых сил, найти реальные знамёна и передать реликвии в музейный комплекс «Самбекские высоты», - сказал Шойгу. Министр возложил цветы к мемориалу, а затем сделал запись в Книге почетных гостей музея: «Благодарю ростовчан за бережное отношение к памяти о наших дедах, отцах, матерях, всех тех, кто сражался за нашу Родину и подарил своим потомкам мирную жизнь!».

Экскурсию по экспозиции министру обороны провел губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: Александр БОЙКО

Глава региона поблагодарил министра обороны за помощь. После этого Шойгу отправился принимать новый военный городок, где будет дислоцироваться мотострелковая дивизия округа. Недалеко от военного аэродрома военные строители с нуля возвели здание штаба, современные общежития для размещения личного состава, столовую, а также на территории оборудован пункт отбора граждан на военную службу по контракту. -Для проведения занятий по боевой подготовке создана вся необходимая учебно-материальная база, оснащенная новейшими тренажерами для совершенствования практических навыков стрельбы и вождения военной техники,- отметил Шойгу.

При въезде военный городок также появился небольшой музей боевой техники под открытым небом. Жители города могут увидеть там БТР-82А, БМП-3, танк Т-72Б3, различное стрелковое оружие и бюст маршалу Ивану Коневу, командующему 1-м Украинским фронтом, в состав которого в годы Великой Отечественной входили подразделения данного полка.

Министру в новой части понравились спортивные залы, но в столовой внимательно рассматривая салаты и разносолы на столах военнослужащих спросил: «Где чеснок, где сало. Не можете в Ростовской области найти? Не смешите меня.»

В этот же день глава военного ведомства заслушал в штабе Южного военного округа командующего Александра Дворникова, обсудил с ним работу регионального центра управления ЮВО, который является структурной частью Национального центра управления обороной.

Оттуда глава военного ведомства отправился проверять выполнение гособоронзаказа на ПАО «Росвертол».

Шойгу рассказал заводчанам, как стремительно менялась страна и вместе с ней армия за последние годы. Фото: Александр БОЙКО

Там, министр осмотрел цеха по производству и сборочные цеха вертолетов Ми-28НМ, Ми-26Т2В, Ми-35П, также Министру обороны были продемонстрированы летные возможности производимых вертолетов. Шойгу рассказал заводчанам, как стремительно менялась страна и вместе с ней армия за последние годы. -Если несколько лет назад некоторые говорили, что мы повезли на парад «консервные банки», то теперь одни с сожалением, другие с завистью смотрят на наше современное оружие. Его создание стало возможным благодаря вам, нашим замечательным конструкторам и инженерам, -заявил глава военного ведомства на встрече с представителями трудового коллектива ПАО «Росвертол».

Министр отметил, что новейшее оружие, создаваемое на предприятии, помогло уничтожить в Сирии 60 тысяч террористов из разных стран (по словам Шойгу при освобождении Алеппо, во время радиоперехвата, 6 тысяч террористов говорили на 12 разных языках) и освободить 88 процентов территории этой ближневосточной страны. Глава военного ведомства поинтересовался у заводчан условиями труда и быта, уровнем зарплаты и пообещал не оставлять их прославленное объединение без контрактов и заказов. - Товарищ министр, приезжайте к нам чаще, - просили Шойгу заводчане. - Как не приехать если вы такими вкусными раками угощаете, а какое подсолнечное масло… Потом уже серьезно: «Благодарю за модернизированный вертолет с дальностью оружия свыше 10 километров.»

КСТАТИ

Ростов-на-Дону не случайно называют "воротами Кавказа". У гитлеровцев советские войска дважды этот город отбивали улицу за улицей, когда они рвались к Черному морю. И воинские части именно этого военного округа наводили на нацистов ужас в битве за Сталинград и Крым. В истории России воинские подразделения ЮВО разрешали осетино-ингушский конфликт, душили экстремизм в Чеченской республике и Дагестане, наводили порядок в Южной Осетии и Абхазии, сыграли ключевую роль в событиях "Крымской весны". Террористов в Сирии уничтожали "Калибрами" экипажи кораблей и подлодок и Черноморского флота, и Каспийской флотилии, которые входят в ЮВО.