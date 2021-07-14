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Общество14 июля 2021 22:05

Белые флаги

Наш колумнист Сергей Мардан высказался о памятке Олимпийского комитета России. На острые вопросы журналистов спортсменам рекомендовало отвечать, что "спорт вне политики"
Сергей МАРДАНСергей МАРДАН
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Российские олимпийцы будут выступать под белым флагом.

Российские олимпийцы будут выступать под белым флагом.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На вопрос "чей Крым?" олимпийцам с российскими паспортами (никакой национальной сборной на этих Играх нет) официально рекомендовано отвечать, что "спорт вне политики".

То же — про Донбасс, естественно.

Патриотизм окончательно превращается в развлечение для плебса, или, как говаривали в сурковские времена — для «электората».

Плебс хорошо ведется на патриотизм. Он верит в «Россию в кольце врагов», он ненавидит агентов Госдепа и по-прежнему, как и во все времена, отправляет своих сыновей служить в армию.

А элиты, как и прежде, от излишнего патриотизма в частном разговоре кривятся и полагают неприличной темой. Нет, когда надо высказаться, они оттарабанят темник как положено. Но, загнать элитария в «потенциально санкционную зону» можно только под угрозой репрессий.

С момента воссоединения Крыма с Россией прошло долгих 7 лет. Советский Союз за это время выполнил основную часть сталинской индустриализации: возникли тысячи заводов и фабрик... Россия — за семь лет не смогла «загнать» в Крым ни госбанки, ни госкомпании, не говоря уже об олигархических структурах, типа федеральных операторов мобильной связи, розничных сетей и крупнейших застройщиков. Даже по знаменитому Крымскому мосту в Симферополь идут поезда не РЖД, а какой-то компании-мурзилки.

Про Донбасс даже говорить не хочется: русские люди почти семь лет ждали, чтобы их признали русскими и начали давать паспорта. Но для жителей Донбасса этого очень мало. Для начала по ним должны были перестать стрелять. А потом уже они должны были быть полностью интегрированы в социальную и экономическую жизнь России. Никакого признания для этого не нужно. Достаточно действовать как турки на Северном Кипре или в сирийском Африне: признать своих своими безо всяких оговорок и бюрократических извращений.

Что же касается собственно Российского Олимпийского комитета, то вся история с нейтральным статусом российской сборной давно уже превратилась в один нескончаемый национальный позор.

Какой смысл обвинять в патриотизме людей (и чиновников, и спортсменов), которые готовы ехать в Токио «хоть чучелом, хоть тушкой». Весь этот стыдный балаган с альтернативными национальными гимнами, купальниками с медведями вызывает непроходящее чувство тоски и отчаянья.

Я помню, в каком шоке находилась страна в 1992 году, когда «единая сборная СНГ» в первый раз отправилась на летнюю Олимпиаду в Барселону. Насколько растеряны были лица бывших советских спортсменов, которым пришлось шагать по стадиону с какой-то белой тряпкой вместо гордого красного знамени.

Ну, ладно. Дело прошлое. Распад империи и все такое. Но сейчас-то у нас распад чего? Совести? Гордости? Здравого смысла?

Мы не сомневаемся: если надо будет, то наши спортивные чиновники и майки с BLM для спортсменов закупят, и заставят колено преклонить, и радужную ленточку повязать.

Это может и годится - когда спорт — большой бизнес.

А когда спорт это идеология, тогда действуют другие правила. Им не одна тысяча лет.

Знамя — это священный символ. Падение знамени — символ поражения. Белый флаг — символ капитуляции.

Всем это хорошо известно. Чиновникам Национального Олимпийского комитета России в том числе. Но, видимо, они капитуляцию слишком большим позором для себя не считали и не считают.

В 90-е таких во власти оказалось очень много. А нынешние уже — их дети.

Мнение автора колонки может не совпадать с позицией редакции.

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