Дождь будет высыхать, не долетев до земли: Москву ждёт пик жары

С четверга в небе Москвы начнут появляться облака, затем пройдут небольшие дожди и грозы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 15 июля 2021, в Москве ожидается пик жары, воздух раскалится до +35 градусов. Наверняка будет побит температурный рекорд, который держится ровно 70 лет. Пока максимальный зной для 15 июля за все 140 лет метеонаблюдений стоял в 1951 году, +33,2 градуса.

И как раз с четверга погода начнёт меняться. Думаете, Москву ждёт похолодание? Нет! Жара сохранится, хотя и немного спадёт. В пятницу Гидрометцентр России обещает +32 градуса, с субботы до вторника +31, в среду, 21 июля, +30.

Что же изменится? Рассказывает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

- После жары часто наблюдаются ливни с ветром и шквалом. Сейчас мы их не прогнозируем. Будет медленное и постепенное понижение температуры, даже слово похолодание тут не подходит. До конца недели температура будет выше 30-градусной отметки. На следующей неделе она останется выше нормы, но «всего» на 5 градусов, а не на 8 - 9, как сейчас.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С четверга в небе начнут появляться облака, пройдут небольшие дожди и грозы. Грозы, кстати, прогнозируются необычные, я таких не помню в Москве. На Кавказе они части бывают. Это так называемые сухие грозы. С чем они связаны? Бурная конвекция, начиная с четверга, будет формировать облака, высота облаков будет доходить до 10 км, в верхней их части может даже появиться ледяная «крыша», или шапка. Это и приведёт к грозам. Будет греметь гром, молния сверкать, а дождя не упадет вообще, либо лишь совсем не большой. Это и есть сухие грозы. Конечно же, дождь идёт из облаков. Но при такой жаре капли испарятся ещё на высоте, не долетая до земли. Наблюдаться грозы будут не повсеместно.

Сухие грозы и короткие дожди Гидрометцентр России прогнозирует 15 и 16 июля, в четверг и пятницу. А обычные кратковременные дожди - начиная с воскресенья каждый день.

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