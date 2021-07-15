Способность заново отращивать потерянные руки-ноги заложена у людей в генах

Придет время, и возвращать потерянные конечности смогут не только волшебники. Ждать осталось вроде бы недолго

Несбыточная, казалось бы, мечта – отращивать потерянные конечности – обрела реальные черты. В этом убедились американские биологи (MDI Biological Laboratory in Bar Harbor), которыми руководил Джеймс Годвин (James Godwin). А помог им аксолотль – он же мексиканская саламандра (Ambystoma mexicanum) – единственное существо на Земле, которое в полной мере демонстрирует чудеса регенерации.

Аксолотдт - единственное существо на Земле, способное отрастить себе любую новую часть тела.

Аксолотль способен отрастить заново любую потерянную часть тела. Даже голову вместе с мозгами. Как инопланетянин из фильма «Люди в черном-2».

Так проходит регенерация в теории.

Ученые уверяют: повторить удивительный трюк могли бы и млекопитающие, включая людей, у которых, увы, пока ничего заново не отрастает.

Конечно, было бы через чур смело рассчитывать на обретение новой головы, но на восстановление хотя бы пальцев, а то и рук-ног надеяться вроде бы можно. Ведь сам механизм, который позволил бы уподобиться земноводным или инопланетянам, существует и у млекопитающих. У людей в том числе.

Способностью к регенерации обладают эмбрионы – человеческие тоже. Младенцы могут восстанавливать сердечную ткань, а иной раз и кончики пальцев. Логично предположить, что гены, управляющие регенерацией, сохраняются и у взрослых особей, включая опять же нас – людей. Но по какой-то загадочной причине они не активируются и не включают соответствующие механизмы. Команда Годвина вроде бы нашла эту причину.

У аксолотлей на месте потерянной конечности вырастает новая, а у млекопитающих рана просто зарастает и на ее месте появляется шрам. Он и блокирует регенерацию.

Оба процесса, как выяснилось, «организуют» макрофаги – иммунные клетки, распознающие инфекцию. На бактерии, вирусы и прочую заразу макрофаги аксолотлей реагируют так же, как и их «братья», имеющиеся в организмах млекопитающих. Но реакция на травмы у них разная. Макрофаги аксолотлей посредством своих белков подают сигналы на регенерацию и способствуют росту новых тканей, а точно такие же клетки млекопитающих инициируют образование рубцов.

Наглядная демонстрация чуда: не стало лапы, а вот она появилась.

Ученые полагают, что можно вмешаться в межклеточное взаимодействие: либо перекрыть «неправильные» сигналы, либо принудить макрофаги млекопитающих сигналить по аксолотльски.

С подробностями исследования знакомят пресс-релиз лаборатории и газета Daily Mail.

Когда-нибудь биологи научатся включать механизм регенерации на полную мощность - задача не считается фантастической. Но на первом этапе их устроило бы и частичное ее решение – создание методов, которые обеспечили хотя бы заживление ран без образования шрамов. Например, на сердце после инфарктов. Потом можно было бы заняться и конечностями. А в конце концов и головами.