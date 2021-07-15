Сильный дождь затопил летное поле в «Шереметьево»: Воды по щиколотку, задержаны рейсы

После длительной жары затопило стоянку самолетов и взлетно-посадочные полосы Фото: Кадр видео

В столичном аэропорту «Шереметьево» ливневый коллапс. Сильный дождь затопил стоянку самолетов и взлетно-посадочные полосы в аэропорту Шереметьево. Очевидцы сняли, что образовалось «море», в некоторых местах вода выше щиколоток.

- Высота воды около 10 сантиметров. Вот так прилетели с Черного моря в «шереметьевское море». Вышел с чемоданом в шлепках и по лужам. Хорошо, хоть не холодно, - рассказывает в соцсетях пассажир Святослав.

- Мы должны были вылетать в Сочи в 14.10, но теперь только в 16.00, - рассказала москвичка Альбина.

Задержать пришлось рейсы в Нью-Йорк, Уфу, Нижнекамск, Краснодар, Самару, Астрахань, Магнитогорск, Симферополь, Волгоград, Анапу и другие города. Согласно сервису «Яндекс. Расписание» задержано 26 рейсов и два отменено.

Несколько самолетов экстренно перенаправлены во Внуково, Домодедово и Нижний Новгород. На онлайн-табло видно, что «большая вода» отразилась на вылете рейсов.

- Ждем, когда уйдет вода, - сказали в справочной службе «Шереметьево».

В столичном аэропорту «Шереметьево» ливневый коллапс. Фото: Кадр видео

Вода добралась и до многоуровневого паркинга в Шереметьеве – подтоплен первый этаж.

- Последствия мощных ливневых осадков устраняются. Решения о вылете и прилете принимают авиакомпании, - прокомментировали kp.ru в пресс-службе «Шереметьево».

Временные ограничения на вылет и прилет были приняты в целях безопасности пассажиров.

- Над аэродромом были условия грозового фронта. Решения о посадке или уходе на запасной аэродром принимали пилоты самолетов, - рассказали в пресс-службе «Шереметьево».

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию последствий непогоды в Москве.