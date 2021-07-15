Европа тонет: от разрушительных ливней гибнут люди, затоплены тысячи домов

Из-за наводнений, которые спровоцировали проливные дожди, в западной и юго-западной части Германии погибли минимум 42 человекв, пишет Bild. О судьбе почти 70 человек до сих пор ничего неизвестно. Фото: REUTERS

После изнуряющей жары, пришедшей из Африки, Европу накрыли тропические ливни. Из-за наводнений, которые спровоцировали проливные дожди, в западной и юго-западной части Германии погибли минимум 42 человекв, пишет Bild. О судьбе почти 70 человек до сих пор ничего неизвестно.

Ливни привели к тому, что из берегов вышли реки. В частности, воды Рейна затопили городские улицы. Фото: REUTERS

Ливни привели к тому, что из берегов вышли реки. В частности, воды Рейна затопили городские улицы. Сильнее всего от стихии пострадали земли на юго-западе Германии. Полностью оказались разрушены шесть домов. Около 200 тысяч человек остаются без электричества в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейне-Вестфалия. В городе Эшвайлер повреждена водопроводная система, поэтому пить воду из кранов местным жителям запретили. Ее им подвозят в бутылках, а местные власти эвакуируют больницу.

Во Франции из-за обрившихся ливней в десяти департаментах объявлен оранжевый уровень опасности. Власти опасаются разлива рек и последующего наводнения. Фото: REUTERS

Циклон «Берндс», накрывший регионы Германии, Бельгии и Франции, продолжит бушевать и дальше. Метеорологический центр ФРГ выступил с предупреждением, что в ряде регионов страны сохранятся экстремальные погодные условия, включая сильные грозы и продолжительные ливни. В ближайшие сутки на один квадратный метр земли прольется от 50 до 200 литров дождевой воды.

В Бельгии из-за сильнейших ливней оказались затоплены тысячи домов, нарушено железнодорожное сообщение, подтоплены основные и сельские автодороги. Жертвами разгула стихии стали два человека, еще один пропал без вести. При этом дожди продолжаются.

В Бельгии из-за сильнейших ливней оказались затоплены тысячи домов Фото: REUTERS

Во Франции из-за обрившихся ливней в десяти департаментах объявлен оранжевый уровень опасности. Власти опасаются разлива рек и последующего наводнения.