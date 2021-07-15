Эксперт НИИ эпидемиологии: количество жертв коронавируса в России подскочило из-за сильной жары

15 июля в России зарегистрировано самое большое суточное количество умерших от ковида за все время эпидемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

15 июля в России зарегистрировано самое большое суточное количество умерших от ковида за все время эпидемии. Скончался 791 человек. При этом невиданно высокие для нашей страны цифры — более 700 погибших в сутки – держатся уже вторую неделю, начиная с 6 июля. Почему так выросло количество жертв ковида? С этого мы начали разговор в программе «Война и мир» на радиостанции «Комсомольская правда» с одним из ведущих экспертов по COVID-19, заместителем директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктором медицинских наук Натальей Пшеничной.

ПЕКЛО СТАЛО «СООБЩНИКОМ» SARS-CoV-2

У нынешних антирекордов по смертности от ковида есть несколько причин, говорит эксперт.

- Прежде всего, это накопленная смертность. Люди заболели раньше, врачи героически сражались за жизнь этих пациентов. Но, к сожалению, болезнь победила. Сейчас идет накопление таких случаев. Сначала растет заболеваемость, а через 2-3 недели после такого всплеска всегда происходит рост летальных исходов.

- Зимой прошлого года заболевших было даже больше, чем сейчас. Но отложенная смертность все равно не достигала 700 человек в сутки…

- К сожалению, сейчас у нас есть еще один неблагоприятный фактор. Волны сильной жары очень плохо влияют на состояние ослабленных людей. Прежде всего такая погода бьет по здоровью пациентов с хроническими заболеваниями и представителей старшего поколения. И они же входят в группу высокого риска тяжелых осложнений при заражении коронавирусом. Из-за этого может быть «наслоение».

В 2010 году, когда в центральном регионе тоже стояла аномальная жара, было душно, врачи фиксировали избыточную смертность, связанную с сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями центральной нервной системы, напоминает Наталья Пшеничная. В условиях эпидемии часть пациентов с такими сопутствующими болезнями, возможно, перенесла бы инфекцию в среднетяжелой или даже легкой форме. Но сегодня жара и коронавирус, по сути, стали сообщниками в доведении до летальных исходов. «SARS-CoV-2 внес свой вклад в течение тех же сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, которые обострились из-за жары», - поясняет эксперт.

ВАЖНО

Советы профессора Пшеничной

- Хочу призвать всех поберечь себя, принять все меры, чтобы не перегреваться, - говорит доктор медицинских наук Наталья Пшеничная. Главные советы такие:

- не злоупотребляйте загаром, избегайте прямых солнечных лучей, ищите тень; - пейте побольше жидкости, лучше простой прохладной воды (не ледяной!); - закрывайте открытые участки тела легкой хлопковой или льняной одеждой;

- обязательно надевайте головные уборы.

СЪЕЗДИТЬ В ОТПУСК И НЕ ПРИВЕЗТИ ИНФЕКЦИЮ

Недавно Роспотребнадзор отменил требование делать ПЦР-тест на коронавирус при возвращении из-за границы для привитых людей. Туристов это не может не радовать. В то же время врачи говорят, что из-за новых штаммов или при нахождении в местах скопления зараженных людей вакцинная защита может быть «пробита». Привитый сам, скорее всего, не заболеет или перенесет инфекцию легко, но рискует передать «корону» невакцинированным домочадцам, коллегам и т. д. Как снизить такие риски тем, кто отправляется в отпуск и возвращается из него?

- В любом случае надо соблюдать меры предосторожности и на отдыхе, и по возвращении домой, - советует Наталья Пшеничная. - Понятно, что в квартире в масках ходить никто не будет. Но, если в семье есть не привитые люди, старайтесь временно выдерживать социальную дистанцию (считается, что инфицированный человек может быть заразен для окружающих до 7-10 дней, а у привитых этот срок еще короче. - Ред.) Почаще проветривайте комнаты и другие помещения, это один из лучших способов «дезинфекции».

«Вообще, всем можно посоветовать ехать в отпуск за границу только после вакцинации, - отмечает эксперт. - Если вы не сделали прививку, риск заразиться и заболеть будет очень высок. А оказаться больным иностранцем с ковидом за рубежом значительно хуже в плане получения медпомощи и остальных условий». Как уже показала практика, болеть предпочтительнее дома, а не за границей, отмечает специалист.

- Риск привезти с собой из отпуска инфекцию у привитого человека, который сознательно подходил ко всем мерам предосторожности (дистанция, маски, избегание скоплений людей), в любом случае значительно ниже, чем у не вакцинированного, - подчеркивает профессор Пшеничная.

В ТЕМУ

Как быть, если привился первой дозой, а на вторую той же вакцины не хватило

Количество желающих вакцинироваться в нашей стране в последнее время резко выросло. Местами из-за этого начались перебои с вакцинами. И если поставки «Спутника» зачастую быстро налаживаются, то с двумя другими российскими прививками ситуация сложнее. Как быть, если человек привился «КовиВаком» или «ЭпиВаккороной», прошел положенный 2-3-недельный интервал, а в прививочных пунктах для второго укола этих вакцин нет? Порой в таких случаях предлагают «смиксовать» со «Спутником». Это правильный подход? На такой вопрос в эфире радио «КП» ответила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор Елен Малинникова:

- Сегодня мы рекомендуем: если вы начали вакцинацию одним препаратом, то, конечно же, лучше привиться обоими компонентами именно данной вакцины (исследований сочетания различных российских вакцин пока не проводилось. - Ред.). При этом допустим интервал между двумя инъекциями не только 21 день, срок может быть и больше: 30, 35 и даже 40-42 дня допустимо. Лучше дождаться.