Он нес в себе русскую мудрость. Жизнь Петра Мамонова обрубил коронавирус

Он всё и всегда Мамонов делал предельно искренне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К Мамонову давно уже было принято относится как к признанному классику, мэтру, видной фигуре как в отечественной рок-музыке, так в кинематографе. Но стал он таковой скорее не благодаря, а вопреки. В отличие от Цоя, Гребенщикова, Макаревича, Бутусова, Кинчева или Шевчука, он не писал песен, которые моментально уходили в народ - ну, согласитесь, кто из тех, кто рос на отечественном роке, с ходу процитирует "Серого голубя" или "Сумасшедшую королеву"? Это вам не "Группа крови" или "Что такое осень"... Да, группа "Звуки Му" была, что называется, в обойме, ее знали, показывали в "Музыкальном ринге", диковинные "перфомансы", которые устраивал на сцене лидер коллектива, становились темой жарких обсуждений (прикидывается или и впрямь больной?), но властителями дум, в отличие от более понятных и простых коллег, участники "Звуков..." в то время не были.

Диковинные "перфомансы", которые устраивал на сцене Мамонов, становились темой жарких обсуждений Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Нельзя сказать, что и первые киноопыты Мамонова стали для широкой публики грандиозным событием. О том, что лидер "Звуков Му" "где-то там снимается", многие знали лишь благодаря вышеупомянутому Цою и легендарному фильму "Игла" (музыкант сыграл в картине небольшую роль торгующего наркотиками врача). Конечно, многое поменял вышедший в 1990-м "Такси-блюз", в котором режиссер-дебютант Павел Лунгин доверил малоопытному актеру ведущую партию - роль блюзового саксофониста, вступившего в конфликт, а затем сдружившегося с шофером-"совком". Но эти изменения коснулись скорее информационного поля: полученная фильмом награда в Каннах заставила активно говорить о картине, но, положа руку на сердце, многие ли из нас ее регулярно пересматривают? И может ли "Такси-блюз" сравниться по уровню народной любви с той же "Иглой"?

Еще один парадокс - Мамонов, в 90-е как-то быстро повзрослевший и почти мгновенно превратившийся из прикольного рокера-психопата в почтенного старца, многими воспринимался как настоящий символ нашей культуры, человек, несущий в себе некую большую русскую мудрость.

Жизнь Петра Мамонова обрубил коронавирус Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Этому, конечно, в немалой степени поспособствовали роли в картинах "Остров" и "Царь", снятые все тем же Павлом Лунгиным - странно как-то иначе воспринимать человека, играющего царей и священников. Однако именно в "Такси-блюз" он был, наверное, ближе к тому Мамонову, который в юности боготворил Майлза Дэвиса, Рэя Чальза и других черных классиков - саксофон на том этапе ему был явно милее скипетра или рясы.

Мамонов в "Острове" сыграл священнослужителя так, что отхватил и "Нику", и "Золотого орла", и еще кучу других призов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так почему же никто так и не раскрыл "вселенский обман", не уличил Петра Николаевича в лицемерии, в коньюктуре или еще в чем-то позорном? Наверное, потому, что всё и всегда Мамонов делал предельно искренне. Искренне "стиляжничал", вдохновляясь заморским джазом и блюзом, искреннее бесился на сцене в качестве лидера "Звуков Му", искренне променял родную Москву на жизнь в деревне, искренне, а не моды ради, принял веру (поэтому и в "Острове" сыграл священнослужителя так, что отхватил и "Нику", и "Золотого орла", и еще кучу других призов). И именно этой искренности, этого чистого мудрого взгляда нам не будет теперь хватать прежде всего...

Артиста, в апреле отметившего 70-летие, не стало 15 июля 2021 Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

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