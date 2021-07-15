Умер Петр Мамонов: 70-летний артист скончался после двух недель комы

Умер Петра Мамонов, российский музыкант и актер Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Умер российский музыкант и актер Петр Мамонов. Скорбное известие о кончине 70-летнего Петра Николаевича сообщила его жена Ольга. Последние две недели он лежал в реанимации, был в коме. У звезды отказывали почти и сердце, развился сепсис из-за осложнений после заражения коронавирусом.

"Не стало Петра Николаевича Мамонова. По поводу отпевания и похорон сообщим завтра. Царство Небесное новопреставленному рабу божьему Петру", - говорится в блоге артиста.

Мамонова госпитализировали в конце июня. В начале июля знаменитого основателя группы "Звуки Му" и звезду фильмов "Такси-блюз", "Игла", "Остров" и "Царь" подключили к ИВЛ. Ситуацию осложняют сопутствующие заболевания артиста и проблемы с сердцем.

Позже его супруга Ольга Мамонова сообщила о том, что ее муж был госпитализирован с коронавирусом. Она уточнила, что Мамонов поначалу лечился дома. "Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал, и скорая забрала. Пять дней он в реанимации в тяжелом состоянии. Думали сами справимся - многие сами выкарабкиваются. А потом вдруг как-то все быстро случилось", - сокрушалась женщина.

Ольга отмечала, что они с мужем находились в деревне в Наро-Фоминске. И она не понимает, как и когда он мог заразиться.

К сожалению, с каждым днем ситуация со здоровьем звезды становилась все печальнее. Сначала у него начали отказывать почки. Ему установили мультфильтрат для гемодиализа. Петр Николаевич находился в состоянии сопора. У него были полиорганная недостаточность, пневмония. Потом начались проблемы с сердцем и развился сепсис. Когда врачи попытались вывести именитого пациента из комы, то не смогли этого сделать. Жизненных сил не хватило Петру Николаевичу дышать самостоятельно.

За несколько часов до смерти Ольга сообщала: "Кошмар сейчас будет. Мне тяжело... Сейчас, когда все, кранты... 19-е сутки в Коммунарке, 15-е сутки в состоянии искусственной комы. Дыхание полностью на ИВЛ. Состояние крайне тяжелое оценивается врачами. Они один раз попытались его вывести из комы. Ничего не вышло. На сегодняшний день говорить о второй попытке нет смысла. Настолько ему плохо".

ПАМЯТЬ

«Мне дан талант - на него я приобрел полстраны товарищей»: Не стало Петра Мамонова. Но его слова останутся с нами

Петр Мамонов - был прекрасным актером и музыкантом. И еще он был бы прекрасным, самым лучшим на земле священником. Все его интервью, данные за последние 20 лет - о Боге и о религии, и он умел говорить об этом, как никто другой; слушать его можно было бесконечно, потому что он был златоустом. 15 июля 2021 года Мамонова не стало - он умер от последствий коронавируса (подробности)