Петр Мамонов: от помойки до объятий Христа

Петр Николаевич не зря прожил свою жизнь, доказав, что Богу все возможно. Был разбитным пьяницей, стал проповедником Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

«Теперь на помойке так пусто, разбежались коты…

Теперь на помойке так грустно, ведь съехала ты…

На-та-ша, На-та-ша…»

С этой отнюдь не глубокомысленной песни в середине 1990-х началось мое знакомство с группой «Звуки Му». Я была фанаткой русского рока и погружалась во все без разбору. И если уж в нашем местном иркутском андеграунде с придыханием произносили имя Пети Мамонова, то отставать от моды было нельзя. В плеере нонстопом крутились «Серый голубь», «Досуги-буги», Люляки баб»…

Ничего я не понимала в этом кривляющемся на сцене худощавом мужике, извергающим из себя нечленораздельные звуки. Чтобы погрузиться в его музыку, нужно было как минимум накуриться какой-то травы и ловить кайф. Но подобные развлечения были не по мне, и я пытала себя, слушая на трезвую голову его песни. Сама не пойму — зачем. Думаю, его не понимали многие его поклонники, но не признавались в этом, чтобы не стать изгоями в рок-тусовке. Хотя сам Мамонов изгоем был всегда. Вспомните, тот «Музыкальный ринг» на телевидении, где чопорная публика ну разве что тухлыми яйцами его не забросала. Потому что не приняла ни одной его песни.

Прошли годы… И Мамонов вдруг сам себя не принял. Отказался от себя прошлого и рассказывал журналистам, что он в молодости и он сейчас – два разных человека.

С ним, действительно, произошло чудо, превратившее его из Пети в Петра Николаевича, человека, полюбившего Бога безусловной любовью.

Сотни, тысячи людей своими проповедями он смог повернуть лицом к Господу, приблизив их к Нему.

Ушли навсегда мнимое юродство, кривляние, безудержный смех. Мамонов словно скинул оболочку и явил миру себя нового.

«Как случилось, что я к вере пришел? – рассказывал он. - Да откуда я знаю? Погибал, умирал, был на краю, жить хотелось. Взялся за ум. Стал спасать себя. Сначала тело. Потом о душе задумался. Порой сложно приходится, потому что надо преодолевать себя: страсти бурлят, кипят — ужас, караул! Тогда молюсь: «Господи, помилуй!» Помогает. Не помню о своем прошлом ничего, кроме того, что это был полный бред. Не помню вчерашний день и помнить не хочу. Я устремлен вперед. У меня вечность впереди. День прошел — и я стал ближе к Господу Богу. С Ним и общаюсь — больше, чем с сыновьями».

Петр Николаевич не зря прожил свою жизнь, доказав, что Богу все возможно. Был разбитным пьяницей, стал проповедником.

- Господь заступник мой и упование мое, - говорит его герой в фильме «Остров» – старец отец Анатолий. И веришь, что произносится сие не по-актерски, а из глубины сердца, которое он отдал Богу: «Господь не злой дядька с палкой, который, сидя на облаке, считает наши поступки, нет! Он нас любит больше, чем мама, чем все вместе взятые. И если дает какие-то скорбные обстоятельства — значит, нашей душе это надо».

Помню, когда впервые услышала эти слова, сильно возмутилась – да как так-то? Чем хуже нам, тем лучше Богу, что ли? А потом как током прошибло от фразы, сказанной им в каком-то интервью: «А что ты будешь делать в четверг, если умрешь в среду?»

Действительно, что? В скорбях мы хотя бы задумываемся о Боге и о своем будущем.

А еще Петр Мамонов учил нас любви. Не той – пылкой и страстной, а вполне себе приземленной: «Любовь — это не чувство, а действие. Не надо пылать африканскими чувствами к старухе, уступая ей место в метро. Твой поступок — тоже любовь. Любовь — это вымыть посуду вне очереди».

Он постоянно говорил, что Бога любить просто. Нужно лишь доверять ему. Сложнее ближнего своего полюбить. Хотя и это возможно: «Кричать на родных и близких не считаю нужным. Гневаться и раздражаться — не что иное, как наказывать себя за чужие глупости. Я хочу, чтобы мне было хорошо, зачем же кричать? Ближний — тот, кто рядом, а не тот, кто в Сомали».

Для раба Божиего Петра крест – это раскрытые объятия Христа. Навстречу им он сегодня ушел из этого мира, навстречу горячо любимому Богу. Царствия Вам Небесного, дорогой Петр Николаевич!

ПАМЯТЬ

«Мне дан талант - на него я приобрел полстраны товарищей»: Не стало Петра Мамонова. Но его слова останутся с нами

Петр Мамонов - был прекрасным актером и музыкантом. И еще он был бы прекрасным, самым лучшим на земле священником. Все его интервью, данные за последние 20 лет - о Боге и о религии, и он умел говорить об этом, как никто другой; слушать его можно было бесконечно, потому что он был златоустом. 15 июля 2021 года Мамонова не стало - он умер от последствий коронавируса (подробности)