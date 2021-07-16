«Пришли мне фото не для всех»: Семь главных разводок сайтов знакомств

Хотя сами приложения для знакомств согласно исследованию Роскачества, проведенному в 2020 году, технически достаточно безопасны и надежны, проблемы возникают именно из-за излишне доверчивого поведения пользователя Фото: Shutterstock

Партнеры Роскачества из потребительской организации Нидерландов Consumentenbond изучили работу иностранных сайтов и приложений для знакомств. Казалось бы выборка небольшая: были опрошены всего 400 постоянных клиентов. Но, по мнению экспертов, опрос дает представление об эффективности таких способов завести знакомства.

Лишь 15 процентов опрошенных построили какие-то отношения, благодаря интернету. Зато почти половина (41%) тех, кто сидит на подобных сервисах, не верят в чистую онлайн-любовь. Зато считают, что так владельцы сервисов наживаются на одиночестве пользователей.

Важнее другой факт этого исследования: за время пандемии и локдаунов число посетителей сайтов знакомств выросло в разы. И вместе с ними резко возросло число фейковых профилей, которые используются для обмана и мошенничества. Например, в США и Европе прирост таких случаев составил 20–22%. В России таких исследований не проводилось, но вряд ли мошенничества у нас меньше.

7 опасностей сайтов знакомств

Хотя сами приложения для знакомств согласно исследованию Роскачества, проведенному в 2020 году, технически достаточно безопасны и надежны, проблемы возникают именно из-за излишне доверчивого поведения пользователя. Эксперты напоминают, с какими опасностями можно столкнуться при использовании этих сервисов:

1. Мошенничество типичное: «Случилась беда»

Самый распространенный и работающий вариант: завязывается дистанционный контакт, который мошенник или мошенница поддерживают некоторое время, чтобы установить эмоциональную связь с жертвой. Затем случается «беда» (автокатастрофа, необходимость сделать операцию коту, кража ноутбука), и растроганная жертва переводит ему некую сумму, после чего прекрасный принц или принцесса моментально исчезает.

2. Оплатите доставку: «У меня для тебя дорогой подарок»

Эта схема посложнее: ее практикуют мошенники с мужскими профилями на сервисах. После недолгого знакомства поклонник сообщает девушке, что отправил ей подарок, но, увы, доставка дороговата, и придется это сделать ей самой. Дальше все понятно: либо подарка нет, либо приходит пустая коробка...

3. Воровские сайты или фишинг: «Ах, как мне хочется это платье...»

Этот вид мошенничества чаще исходит от женских профилей. После типичных признаний силы и мужества поклонника, девушка скидывает в переписку ссылку. Например, на симпатичную вещь или сеанс в кинотеатре. Сайт на самом деле фишинговый, то есть фальшивка: в лучшем случае мошенники просто получат ваши деньги, в худшем — все платежные данные.

4. Легкий способ схватить жадный вирус: «Качай классное приложение!»

Жертве предлагают установить «прикольное» приложение, например, безобидную игру. Но ссылка на нее приходит в чат. И при переходе устанавливается вирус, который крадет все ваши данные и деньги из онлайн банка.

5. Вымогательство кода: «Я тебе подарок послал, курьеру нужен код из смс»

Онлайн-друг якобы заказал вам подарок с доставкой на дом, указав ваш номер в качестве контактного. И теперь просит, чтобы вы продиктовали ему код, приводя разные аргументы. Но на самом деле это код подтверждения операции в вашем мобильном банке.

6. Вымогательство и шантаж: «Пришли мне фото не для всех»

Некоторые злоумышленники напрямую выпрашивают интимные фото, но чаще похищают с помощью описанной выше схемы с вирусом. И начинается шантаж. При этом платить выкуп бесполезно, потому что нет никаких гарантий, что после этого компромат не будет применен.

7. Инвестирование и прочий «бизнес»: «Есть классный проект, но не быстрый»

Пожалуй, самая хитрая схема, потому что долгосрочная, рассчитанная на умных, обеспеченных людей. Крутить ее мошенники могут несколько месяцев.

Собеседник или собеседница постепенно втираются в доверие и в итоге рассказывают про классную инвестиционную схему, связанную с криптовалютой, биржами или подобной сложной областью, после чего предлагают пополам вложиться в «интересный проект».

И речь порой идет о тысячах и десятках тысяч долларов, которые исчезнут, как только покинут счет пользователя. Вместе с ними исчезнет и виртуальный «друг».

Полностью материал читайте на сайте Роскачества.

ВАЖНО

Простые правила безопасности

Сама по себе среда таких сервисов небезопасна, и нужно изначально подходить к подобным контактам с осторожностью и при первой возможности переводить их в офлайн. Но соблюдение простых правил поможет не попасть в неприятную ситуацию. Рекомендует Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества:

- Никогда никому не называйте никакие данные и коды.

Если вас просят что-то оплатить и вы готовы на это пойти, никогда не используйте ссылки, которые скинули в чат. Лучше найдите этот товар или страницу самостоятельно и проверьте надежность сайта. Пользуйтесь антивирусом.

- Отдельный номер телефона.

Лучше всего использовать отдельный номер для общения на сайтах знакомств. Также не рекомендуется использовать то же фото, что и в социальных сетях или регистрироваться напрямую через аккаунты в них.

- Не афишируйте признаки достатка.

Не привлекайте внимание мошенников, фотографируясь с дорогими вещами, машинами. Тем более на фоне адресных табличек или узнаваемых мест, по которым можно определить ваш адрес и уровень доходов.