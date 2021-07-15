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В мире15 июля 2021 21:46

Убийцы президента Гаити раньше пытались ликвидировать Мадуро

Охранная компания наняла наемников из Колумбии
Антон ФОКИНАнтон ФОКИН
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CTU Security, вовлеченная в убийство, предположительно связана с организаторами покушения на главу Венесуэлы Николаса Мадуро в 2018 году

CTU Security, вовлеченная в убийство, предположительно связана с организаторами покушения на главу Венесуэлы Николаса Мадуро в 2018 году

Фото: REUTERS

Власти Венесуэлы сообщили о том, что смогли выйти на след террористов, которые убили президента Гаити Жовенеля Моиза. Как заявил глава Национальной ассамблеи (так называется гаитянский парламент) Хорхе Родригес, компания CTU Security, вовлеченная в убийство, предположительно связана с организаторами покушения на главу Венесуэлы Николаса Мадуро в 2018 году.

Сама компания стала известна после того, как полиция Гаити заявила, что все арестованные колумбийские наемники, участвовавшие в нападении на Моиза, являются сотрудниками CTU Security. Зарегистрирована компания в Майями (Флорида - юго-восточный «угол» США, который омывают воды Карибского моря), а основал ее выходец из Венесуэлы Антонио Интриаго.

Колумбийская полиция установила, что на кредитную карту, зарегистрированную на CTU Security, были приобретены авиабилеты для 19 наемников из Боготы в Санто-Доминго.

Власти Боливарианской Республики опубликовали 13 июля аудиозаписи переговоров, на которых были зафиксированы попытки вербовщиков привлечь наемников к убийству президента Гаити. По версии Каракаса, руководители компании также организовывали покушение на Мадуро во время военного парада в 4 августа 2018 года с помощью беспилотника со взрывчаткой.

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