Вдова президента Гаити сообщила, что мужа убили из-за попытки организовать референдум и выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз сделала первое заявление относительно убийства на своего супруга.

По словам жены Моиза, президента Гаити убили киллеры за попытки организовать референдум и выборы в стране. Об этом сообщает портал Haiti24.

«Президента убили наемники за его взгляды на будущее страны», – сказала вдова Моиза.

Как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, женщина находилась в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль.

Полиция Гаити задержала подозреваемых в убийстве президента страны.