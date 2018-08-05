«Покушение на Мадуро готовили полгода»: власти Венесуэлы раскрыли подробности атаки дронов

СЕГОДНЯ 19:59 2018-08-05T19:59:37+03:00

К трибуне, с которой выступал президент Венесуэлы Николас Мадуро, были направлены три дрона с взрывчаткой Фото: кадр с видео

Как выяснилось, в общей сложности во время военного парада в Каракасе взорвались три беспилотника [видео]

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В воскресенье, 5 августа, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес раскрыл некоторые подробности покушения на президента страны Николаса Мадуро.

По его словам, на месте происшествия были задержаны несколько исполнителей, которые в настоящее время «рассказывают обо всех деталях этой операции». В частности, как заметил Родригес, уже удалось выяснить, что нападение готовилось в течение шести месяцев

«Быстрая реакция со стороны службы безопасности президента Мадуро не только позволила обеспечить его эвакуацию, но и быстро поймать нескольких исполнителей на месте преступления», - сказал политик РИА Новости.

Также министр уточнил, что во время покушения на Мадуро взорвались три дрона: один - напротив президентского помоста, второй - справа от него, а третий - в районе здания к югу от сцены.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, покушение на Николаса Мадуро было совершено 4 августа во время военного парада в Каракасе. К трибуне, с которой выступал глава государства, были направлены несколько дронов с взрывчаткой. В результате атаки ранения получили семеро гвардейцев, однако сам президент не пострадали. А после случившегося венесуэльский лидер выступил с заявлением, в котором поблагодарил мировое сообщество за поддержку.