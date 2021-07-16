Рекордно похудевшая Лариса Долина появилась на «Славянском базаре» с экс-мужем Макеевой

Лариса Долина и Глеб Матвейчук. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ларису Долину на фестивале "Славянский базар" в Витебске зрители ждали с особым интересом, и дело не только в вокале. Куда любопытнее поклонникам и особенно поклонницам звезды было вживую оценить результат ее фантастического преображения - ведь кто же в наше время верит снимкам в Инстаграме?

Оказалось, 65-летняя артистка в жизни выглядит даже лучше, чем в соцсетях. Долина появилась на сцене гала-концерта похудевшей до рекордных размеров и заметно помолодевшей. На карантине певица зря времени не теряла и активно занималась собой, пробуя все новые процедуры красоты. В результате Лариса Александровна скинула не только 21 килограмм, но и пару десятков лет.

Секрета из своего похудения артистка не делает, однако подчеркивает: тут не обошлось без помощи специалистов.

- Мне надоело на себе носить тяжесть, и я сильно похудела. Я сдала кровь: анализы показали, что я могу есть, а чего категорически нельзя употреблять, - призналась звезда в одном из интервью. - У меня было промежуточное голодание. Надо следить за собой: использовать всевозможные маски, обертывания. А многие женщины ленятся, поэтому и критикуют меня.

Лариса Долина и Глеб Матвейчук. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вот и в творчестве у Долиной, похоже, открылось второе дыхание. Так, на открытии "Славянского базара" звезда презентовала шеститысячному залу новую песню, которую исполнила в дуэте с бывшим мужем Анастасии Макеевой Глебом Матвейчуком.

Лариса Долина и Глеб Матвейчук. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На сцене артисты поклялись друг другу в вечной любви, и надо отметить, несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, выглядели очень гармоничной парой. Впрочем, их союз исключительно творческий: после развода со скандально известной актрисой Матвейчук вновь женился и успел дважды стать отцом. Тем временем, Лариса Долина пять лет как разведена и подробности своей личной жизни тщательно скрывает.

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