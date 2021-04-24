"Многие женщины ленивые": Лариса Долина пристыдила россиянок

Лариса Долина.

Лариса Долина в последнее время заметно преобразилась. 65-летняя певица похудела до 44 размера одежды и вообще стала похожа на школьницу. Секретом своей красоты она не устает делиться с публикой.

"Мне надоело на себе носить тяжесть и я сильно похудела. Я сдала кровь, анализы показали, что я могу есть, а что мне категорически нельзя употреблять. У меня было промежуточное голодание", - сообщала Лариса Долина.

Результаты превзошли самые смелые ожидания. Теперь от Ларисы Александровны глаз не отвести. Единственное, что ее огорчает, - так это слова поклонников. Фанатки не верят, что звезда обошлась без помощи пластических хирургов. Злопыхатели считают, что преображение обошлось Долиной в миллион евро. Впрочем, артистка это отрицает. Как и использование фотошопа.

"Все утверждают, что фотографии, которые я публикую в блоге, подвергаются ретуши. Я никогда не использую ни грамма фотошопа. Секрет прост - хороший свет плюс мое похудение на 21 килограмм", - говорит она.

Долина уверена - многие россиянки могли бы тоже прекрасно выглядеть, но ленятся. "Надо следить за собой - использовать всевозможные маски, обертывания. Это все женские дела. А многие женщины ленятся, вот и все, поэтому и критикуют меня", - цитируют звезду Дни.Ру.

Светские хроникеры при виде кумира забрасывают ее вопросами. Один из самых популярных - не собирается ли артистка замуж. Ее избранниками в разное время были музыканты Анатолий Миончинский, Виктор Митязов и Илья Спицын. На что вокалистка качает головой: "Я уже трижды там была. И мне так хорошо сейчас! Я свободная женщина".