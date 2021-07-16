Зачем Герой Труда ДНР Геннадий Онищенко за две недели второй раз приезжает в Донбасс

Геннадий Онищенко. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Геннадий Григорьевич, за две июльские недели вы уже дважды побывали в борющейся Донецкой народной республике. С чем это связано?

- Бывает такая ситуация, когда в обществе что-то зреет, потом эта потребность действия переходит в другое качество.

Первая поездка была посвящена главному в нашей интеграции с Донбассом. Это - единое интеллектуальное, ментальное пространство.

За минувшие пять лет мы вместе с министерством науки и образования Донбасса шли целенаправленно к одной цели – сделать российским образование в вузах Донбасса.

В 2016-м - 2017 годах мы порядка тысячи дипломов вручали там, на месте.

Первым был Донецкий медицинский университет имени Горького. Затем - строительный институт.

А две недели назад, в начале июля, уже 4106 молодых выпускников 12 донецких вузов получили российские дипломы о высшем образовании.

- Уже так много? О чем это говорит?

- Де-факто это свидетельствует о том, что на территории Донецка существуют вузы Российской Федерации, которые готовят кадры по всем направлениям.

Сегодня в 251 учреждении общего среднего образования в ДНР идет преподавание по федеральному образовательному стандарту России.

История донецкого края, история нашей страны преподается правильно, такой, какой она была, а не той, которую сегодня навязывает пропаганда, идущая с Запада.

Порядка 146 тысяч школьников ДНР учат историю такой, какой она была в реальности.

Именно этот исторический аспект был особо подчеркнут в статье Владимира Путина – о единстве бело-, мало- и великорусской нации.

Конечно же, нынешнему Киеву Донбасс и не нужен, но нам нужна Украина. И она вернется в лоно того государства, которому уже более тысячи лет.

Украине искусственно навязаны политики, которые резво рассуждают об истории народа, к которому они не относятся. История сдует этот мусор, это все пройдет. Людям в Донбассе нужна большая ясность.

- Иосиф Кобзон, Герой ДНР, всегда приезжал туда, в Донбасс, с Золотой Звездой. А Герой Труда э ДНР Геннадий Онищенко звезду надевал?

- Нет, у меня свои представления на сей счет. А, поднимаясь на трибуну, я чувствовал себя сопричастным тем исторически важным процессам, которые сейчас происходят.

Труд Владимира Владимировича, эта статья очень отрезвила ситуацию. Немножко поутихло суетливое руководство нынешнего Киева. Сегодня на Донбассе хотя и напряженное, но - затишье. А этого дорогого стоит.

- Спасибо вам за вашу работу.

- Это не работа, это обязанность.

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