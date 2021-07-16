В Израиле нерадивых владельцев собак найдут с помощью ДНК-теста

Нарушителям общественного порядка, не желающим убирать за своими питомцами, придется не только заплатить штраф, но и оплатить услуги проведения ДНК-теста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Городской совет Тель-Авива одобрил идею создания глобальной базы данных ДНК домашних собак. Эта мера позволит властям города эффективно бороться с хозяевами, которые не убирают на улице за своими питомцами.

По заявлению муниципалитета, несмотря на то, что в городе созданы условия для выгула животных, ежемесячно на дорогах остается около полтонны собачьих фекалий, что здорово раздражает горожан.

После создания базы ДНК специалисты смогут определить, кому из собак принадлежит тот ли иной неубранный «сюрприз», а также смогут вычислить владельца животного, передает Times of Israel.

«Муниципалитет, со своей стороны, упорно трудился, чтобы искоренить проблему сбора фекалий, разместив пункты сбора в садах и парках и создав десятки парков для собак по всему городу - но это не умаляет ответственность владельцев за поддержание чистоты общественных мест», – заявили в мэрии Тель-Авива.

Нарушителям общественного порядка, не желающим убирать за своими питомцами, придется не только заплатить штраф, но и оплатить услуги проведения ДНК-теста. Сбор образцов будет поручен городским санитарным инспекторам.

Власти города полагают, что серьезный удар по карману и невозможность уйти от ответственности заставят владельцев животных следить за порядком на улицах.

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