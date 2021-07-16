Сбитый машиной миллионер из Англии скончался в московской больнице

Врачи 2,5 месяца боролись за жизнь президента Британского делового клуба Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Люк Коннер — адвокат, много лет занимавшийся вопросами, связанными с корпоративными финансами, слияниями, поглощениями, а также различными банковскими операциями на российском и международном рынках. Закончив юридический факультет Манчестерского университета и Ноттингема, Коннер приехал в Москву в 2004 году на стажировку.

Российская столица очень полюбилась англичанину, и через несколько лет он переехал в Москву окончательно. Здесь он долго работал в качестве штатного юриста в одной из компаний. Но из-за санкций против России, под ударом оказалась и та сфера, в которой трудился Коннер. Перед Люком встал непростой выбор: покинуть Россию или найти новую нишу для работы. Коннер принял рискованное решение и основал собственную юридическую фирму.

Не сразу, но дела пошли в гору, клиентов становилось всё больше, и бизнес стал приносить хорошую прибыль. В январе 2017 года Люк стал президентом Британского делового клуба в России. Эта организация выступает в поддержку сотрудничества между российским и британским бизнесом, и людей, его развивающих. На Коннера возлагали большие надежды.

К сожалению, несколько месяцев назад Люк Коннер попал под колёса автомобиля. Это произошло недалеко от станции метро Ботанический сад на проезде Серебрякова. Мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен в ГКБ им. Ерамишанцева в тяжелом состоянии.

— 29 апреля 2021 года нарядом скорой помощи с места ДТП был доставлен пешеход, у которого диагностированы тяжелые сочетанные травмы, — сообщил источник kp.ru.

2,5 месяца Люк Коннер провёл в больнице, всё это время врачи боролись за его жизнь. Но травмы оказались слишком серьёзными. Несколько дней назад мужчина скончался. Ему было 40 лет.

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