Спецы ломают голову - Су или МиГ?

Новый самолет займет нишу легких истребителей МиГ-29. У нас есть истребитель пятого поколения Су-57 — тяжелый, а легкого истребителя пятого поколения до недавнего времени не было. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чем ближе открытие авиасалона МАКС-2021, тем азартнее наши и зарубежные авиаспециалисты пытаются угадать - «принципиально новый» боевой самолет России создается на базе концернов Су или МиГа? Иногда упоминается даже конструкторское бюро Яковлева!

Говорит пожелавший не называть своего имени представитель оборонно-промышленного комплекса России:

- Разработку нового самолета ведет авиаконцерн МиГ. Делает он это на базе одной из своих разработок. Это будет легкий многоцелевой самолет, способный работать как по воздушным, так и по наземным целям. Принципиальной особенностью будет его однодвигательная компоновка. Сейчас надежность двигателей позволяет создавать однодвигательные машины — они требуют меньшего расхода топлива и более экономичны при тех же массогабаритных характеристиках. При этом самолет будет обладать развитой системой управления на базе искусственного интеллекта, которая позволит летчику минимизировать свое участие в пилотировании. «Беспилотные технологии поведения в пространстве будут активно использованы, так что в случае, например, ранения летчика или потери им сознания самолет продолжит полет и сможет безопасно вернуться на аэродром вылета.

Кроме того, в создании машины будут применены все существующие технологии снижения радиозаметности, включая особую геометрию корпуса и специальное покрытие.

В авиаконцерне МиГ от комментариев о новой машине пока отказываются - "Дождитесь 20 июля, когда будет премьера нового самолета. Тогда все и узнаете, - говорят там.

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ):

- Я предполагаю, что в создании нового истребителя будет участвовать КБ «Сухого». Новая машина будет похожа на уменьшенный Су-57 с одним двигателем.

Олег Пантелеев, сотрудник агентства «Авиапорт»:

- Новый самолет займет нишу легких истребителей МиГ-29. У нас есть истребитель пятого поколения Су-57 — тяжелый, а легкого истребителя пятого поколения до недавнего времени не было. Поэтому создание машины класса и размерности F-35, которая будет ориентирована на внутренний рынок в качестве замены МиГ-29 и на внешний в качестве замены МиГу и конкурента F-35, это, в общем-то, вполне логичная ниша. Но на МАКСе нам скорее всего, покажут лишь концепт самолета, а не летающий вариант.

Андрей Таранов, инженер-конструктор летательных аппаратов:

- Насколько мне известно, решения для перспективного истребителя собрали у лучших производителей авиационной техники в России — фирм "Сухой" и "МиГ", а также ОКБ им. Яковлева. Что это может дать? А то, что новый самолет может получить как продвинутую механизацию, включая переднее горизонтальное оперение, так и перспективную авионику нового поколения. Дизайн нового истребителя пятого поколения уменьшенную версию истребителя Су-57.

Виктор Боев, летчик-испытатель:

- Я слышал, что новая машина будет построена на основе предложений нескольких авиационных фирм. От "Сухого" на новом истребителе может появиться двигатель "второго этапа" — так называемое изделие-30, агрегат от "старшего" истребителя Су-57. С его помощью машина сможет выходить на крейсерскую сверхзвуковую скорость без использования форсажной камеры и сможет дольше оставаться в воздухе без дозаправки.

От "МиГа" машине может достаться аэродинамическая схема и некоторые элементы планера. Они: насколько мне известно, могли быть сделаны в рамках работ над истребителем МиГ ЛМФС.

Каким будет внешний облик нового истребителя, никто пока сказать не может. Я могу лишь предположить, что некое сходство с предшественником — МиГ-31 всё-таки сохранится, ведь это разработка ОКБ им. Микояна, которое придерживается определённых традиций в создании самолётов.

Авиационные эксперты журнала Newsweek (США):

- Мы предполагаем, что в первый день на МАКС будет показан уменьшенный вариант Су-57, либо легкий истребитель поколения 4,5 - конкурент американского F-16 и китайско-пакистанского JF-17. А вот по мнению наших коллег из Popular Mechanics (американский научно-популярный журнал - ВБ) речь идет о МиГ-35 - развитии советского бестселлера МиГ-29 с обновленной авионикой, радаром с АФАР и новым оружием. Единственное, чего не хватает МиГу для пятого поколения - встроенных технологий малой заметности (тут Newsweek ошибается: в нашей новой боевой машине такие технологии используются - это снижения радиозаметности, особая геометрия корпуса и специальное покрытие - ВБ).

Авиационные специалисты военного журнала MilitaryWatch (США):

- Мы ставим на Сухого. Тут стоит вспомнить о разработке этим КБ сверхзвукового истребителя с одним двигателем, сверхманевренностью и малой заметностью для радаров. Для него могут быть использованы технологии уже построенной машины пятого поколения Су-57 и ее беспилотного ведомого, тяжелого ударного дрона С-70 "Охотник".

Эксперты военного портала Китая «Чжунго цзюньван»:

- Скорее всего, это обновленная модель МиГ-41 — высокоскоростного истребителя-перехватчика большой дальности, с радиусом боевого действия в 1400—1500 километров, обладающий способностью к скрытности. Максимальная скорость полёта будет превышать 4 Маха (болл 4,5 тысячи километров в час - ВБ), поэтому он будет способен выполнять космические миссии. В будущем самолёт будет включён в систему глобальной обороны России, а позднее будет презентована беспилотная модель истребителя.

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