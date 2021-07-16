Собака разорвала: как в России наказывают владельцев бойцовских псов, которые убивают и калечат людей

После самых ужасных ЧП с опасными собаками возбуждают уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но реальными сроками эти истории никогда не заканчиваются. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

https://www.kp.ru/daily/26951/4004601/«Комсомолка» изучала, как в России наказывают владельцев бойцовских псов, которые убивают и калечат людей.

Разорванного мальчишку на грязном снегу через забор увидел сосед. Видел, что в доме горит свет, кричал, но никто не вышел. Дрожащими руками набрал 112.

2 января в частном доме на окраине подмосковной Ивантеевки весело гуляли Новый год две семьи. Взрослые якобы не заметили, как 11-летний Максим вышел во двор, и целых два часа про него никто даже не вспомнил.

- Приехали полицейские, начали стучать в ворота, - рассказывает живущая через пару домов женщина. - Вышел хозяин дома, он был такой пьяный, что еле ходил. Они ему кричат - у вас на участке труп! А тот даже ничего понять не может. По двору носилось больше десятка собак - немецкие овчарки и алабаи. Чтобы собрать части тела мальчика, их пришлось дротиками со снотворным обстрелять.

«ЗАШЕЛ В ВОЛЬЕР, ЧТОБ ПОКОРМИТЬ»

Домой к Трофимовым Максима привела мама. Женщина последний год была на особом счету у местных органов опеки. Числилась как безработная, иногда выпивающая. Троих своих детей, рожденных от разных мужчин, она в итоге отдала в Ивантеевский социальный центр, потому что сама не могла прокормить. Но под Новый год попросила отпустить Максима, его 7-летнего братика и 4-летнюю сестренку на каникулы - «отметить праздник по-человечески, как семья».

Правда, праздник в доме знакомых плавно перетек в обычную пьянку. Супруги Трофимовы и мама Максима накачались так, что мало что помнили о событиях последних дней.

- Со слов взрослых стало известно, что Максим отпросился во двор, чтобы покормить собак, - говорит источник в следствии. - Хозяева отмахнулись: да делай, что хочешь. Мальчик открыл вольеры и, видимо, пытался войти внутрь. Можно предположить, что собаки восприняли визит незнакомого человека как посягательство на территорию…

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ЗАБОР ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Двор Трофимовых буквально через забор от здешнего храма, красивой деревянной церкви конца 19 века.

- Правда, этот забор наш батюшка на свои деньги построил, потому что от их собак житья не было! - жалуются женщины, работающие при храме. - Хозяева кормили собак какими-то гнилыми костями, которые им привозили с бойни, - жуткий запах шел на всю округу. А иногда псы через заборы перемахивали и у нас по территории бегали, прихожан с детьми пугали.

В общем, чтобы защититься от собак, общественность сама поставила местным «заводчикам» высокий металлический забор. Те и не сопротивлялись.

Звоню в ворота, стучу. Никто не откликается.

Если верить интернету, хозяйство Натальи Трофимовой носит громкое название - питомник по разведению немецких овчарок Natali House. На его сайте, который до сих пор болтается в сети, куча фоток с немецкими овчарками. Сложно сказать, где это все снималось, - неплохие снимки, и собаки красивые - но в реальности двор Трофимовых похож на какие-то трущобы. Старый покосившийся деревянный дом с облупленной краской по стенам, у дальнего забора - ряд зачуханных вольеров, в которых раньше держали собак.

- Она на продажу псов разводила. Иногда брала чужих питомцев на передержку, как зоогостиница работала. Хотя кто в такие условия своих животных привозил - сложно понять, - недоумевают соседи. - Они же алкаши, пьют на пару с мужем последние несколько лет.

С МОЛОТКА

Расследование и разбирательство в суде длилось почти полгода. Но итоговый приговор многих местных жителей искренне удивил. Наталья Трофимова получила два года условно.

- Ее собаки ребенка загрызли на смерть, руку ему оторвали, и за это - условный срок?! - возмущаются соседи Трофимовых. - Это не несчастный случай. Это последствия того, как был устроен ее «питомник». Если она взяла на себя такую ответственность, содержать больших и опасных собак, где же эта самая ответственность? Условный срок - чепуха, ты живешь дома в обычном режиме, для тебя ничего не изменилось. А вот мальчишку-пятиклассника уже никто не вернет.

Впрочем, с точки зрения закона все как бы логично. Максимальное наказание по статье «Причинение смерти по неосторожности» - два года лишения свободы. Но смягчающими обстоятельствами для Трофимовой стало то, что раньше она к уголовке никогда не привлекалась, вину свою признавала и раскаивалась. Женщина, кстати, на суде все валила на алкоголь. Мол, не уследила за собаками и чужим ребенком, потому что была пьяная.

Теперь ближайшие два года Наталья Трофимова должна отмечаться в полиции. Также ее обязали посетить нарколога и - если тот выявит, что у женщины действительно проблемы с алкоголизмом - пройти лечение. Собак у Трофимовой забрали сразу после ЧП и перевезли в один из соседних питомников. По решению суда овчарки и алабаи изъяты в доход государства и будут проданы на торгах.

РАЗБИРАЕМСЯ С ЮРИСТОМ

«Наказывать нужно начинать до того, как животное напало на людей»

Чаще всего даже после самых ужасных ЧП возбуждают уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но реальными сроками эти истории вообще никогда не заканчиваются (см. «Конкретно»). А общественные работы или ограничение свободы (осужденный живет дома, но с некоторыми ограничениями) - так себе наказание за убитых животными людей.

Вероятно, к статье «Причинение смерти по неосторожности» стоило бы добавлять еще какую-то статью уголовного кодекса? Ибо речь чаще всего идет о содержании крупных и потенциально опасных пород собак, которых владельцы то выгуливают без намордников, то каким-то образом упускают с участков.

Но в России, выходит, никаких действенных мер против этого нет.

Например, существует с пафосом принятый Закон об ответственном обращении с животными. Там в том числе и о домашних питомцах идет речь. Вот только никакие наказания за нарушение этого закона внутри не прописаны. Вместо этого расплывчатая фраза: «владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в установленном порядке».

Если говорить конкретно о крупных собаках, то с 1 января 2020 года вступило в силу одно из дополнений закона - стало запрещено выгуливать без поводка и намордника собак потенциально опасных пород. Это список из 12 позиций, утвержденный МВД. В нем: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород. Половина названных пород - очень редкие для России, встретит которых на наших улицах почти невозможно. Зато те же алабаи (среднеазиатские овчарки), которые чаще всего фигурируют в сообщениях о нападении на людей, в списке отсутствуют.

Но штука еще и в другом. Этих собак уже полтора с лишним года запрещено выводить на улицу без поводка и намордника. Но что за это полагается? Никто не знает. Потому что соответствующие наказания Госдума еще не утвердила. Однако главный парадокс в том, что на самом деле выгул любой собаки без поводка и намордника в общественных местах, включая детские площадки, и пляжи, много лет запрещен. Например, в КоАП Москвы за это полагается административный штраф до 2 тысяч рублей. Это закреплено в документах. Другой вопрос - кто-нибудь когда-нибудь видел, чтоб за собаку без намордника нарушителя штрафовали?

С 2020 года в России запрещено выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Фото DPA/TACC

- Об этом спорят уже давно, но, на мой взгляд, некоторые породы собак все-таки нужно если не приравнять к оружию, то прописать четкие и максимально емкие формулировки об их содержании, - считает адвокат, бывший начальник криминальной милиции одного из районов Москвы Евгений Харламов. - Владельцы оружия обязаны же регистрировать его, вставать на учет. Вот и здесь нужно такое же. Я сам начинал работать в милиции участковым, еще в советское время, и я, например, знал на своем участке в том числе и кто где держит собак. Дело ведь начинается с малого. С профилактики. Если человек содержит потенциально опасную породу в ненадлежащих условиях, за это нужно наказывать до того, как пес на людей нападет, а не после. Оштрафуешь владельца собаки раз, два, и он уже совсем по-другому будет следить за своим питомцем.

КОНКРЕТНО

Как наказывают хозяев псов, ставших убийцами

Москва, 2017 год. Кинолог, работавший охранником в Музее спорта, днем в рабочее время выпустил на территорию четырех немецких овчарок. При этом местные жители часто гуляют здесь по парку. Собаки напали на пожилую женщину, которая погибла на месте.

Приговор хозяину: 1 год условно.

Челябинская область, 2017. Западно-сибирская лайка и южноафриканский бурбуль сбежали с участка и загрызли на улице на 7-летнего мальчика.

Приговор хозяину: ограничение свободы на 10 месяцев. (Осужденный не имеет права покидать регион, обязан раз в месяц отмечаться в полиции и должен все это время ночевать только по месту прописки).

Копейск (Челябинская область), 2018. Питбуль и стаффордширский терьер выскочили с участка и напали на 9-летнего мальчика, разорвав ему лицо и шею. Пацана спас проезжавший мимо мужчина.

Приговор хозяину: 300 часов обязательных работ (обычно это бесплатный труд в коммунальных службах) и 400 тысяч рублей в качестве компенсации.

Кирово-Чепецк (Кировская область), 2019. С участка местного жителя на улицу вырвались два алабая, которые начали кидаться на прохожих. Пострадавшая женщина скончалась в реанимации, один мужчина чудом отбился, маму с ребенком спасли приехавшие на вызов полицейские. Агрессивных собак пришлось пристрелить.

Приговор хозяину: 1,5 года ограничения свободы.

Чувашия, 2019. С участка фермера сбежали два алабая. Собаки напали на группу пожилых людей. 76-летняя пенсионерка погибла, двое мужчин получили тяжелые рванные раны.

Приговор хозяину: 11 месяцев ограничения свободы.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В драке из-за овчарки, защищая детей, застрелил соседа

Трагедия произошла весной 2017-го в окрестностях подмосковного Дмитрова. 60-летний пенсионер Юрий Федурко приехал на дачу с молодой женой и двумя несовершеннолетними детьми, вышли погулять к реке. И вдруг на тропинке появилась немецкая овчарка без поводка и намордника. Пес остановился в нескольких метрах от людей. Младший ребенок заплакал. Федурко достал травматический пистолет и, когда собака начала движение, дважды выстрелил в ее сторону. Не попал, но перепуганный пес рванул прочь. Зато тут же появился его владелец - сосед-пенсионер. Кинулся на Федурко: мол, обалдел, что ли, в питомца моего стрелять! Мужчины начали хватать друг друга за руки и в этот момент прогремел выстрел. Пуля из травмата угодила соседу в область глаза. Вызвали врачей, раненого увезли в больницу. Через три недели он умер.

Юрия Федурко судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности», ему грозило до 15 лет тюрьмы. Но уже в суде он смог доказать, что стрелять в соседа не собирался, выстрел произошел случайно, в борьбе. Статью переквалифицировали на «Причинение смерти по неосторожности». Пенсионера приговорили к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы. Это означает, что на протяжении этого срока Федурко было запрещено выезжать за пределы Подмосковья, ночевать - только по адресу прописки и время от времени отмечаться в полиции.